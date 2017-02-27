freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?
В момент получения ничего, наверное. В момент продажи возникают налоговые обязательства.
Не всегда. Нет времени сейчас гуглить, но насколько помню - незаконное предпринимательство возникает с определенной кратности продаж в год, по-моему больше трёх. Кто будет это в здравом уме отслеживать и каким образом ?
По сути это всё называется НАБУ, нанять кучу людей для контроля, положить им заоблачные зарплаты, потратить на НАБУ миллиарды гривен и на выхлопе получить несколько сот миллион возвращенных государству гривен. Эта дорога не ведёт к храму (С) как было сказано в культовом перестроечном фильме Покаяние.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?
В момент получения ничего, наверное. В момент продажи возникают налоговые обязательства.
Не всегда. Нет времени сейчас гуглить, но насколько помню - незаконное предпринимательство возникает с определенной кратности продаж в год, по-моему больше трёх. Кто будет это в здравом уме отслеживать и каким образом ?
По сути это всё называется НАБУ, нанять кучу людей для контроля, положить им заоблачные зарплаты, потратить на НАБУ миллиарды гривен и на выхлопе получить несколько сот миллион возвращенных государству гривен. Эта дорога не ведёт к храму (С) как было сказано в культовом перестроечном фильме Покаяние.
Жаль что нет налога на на пи3дaбoльcтвo.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price