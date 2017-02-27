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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3631363236333634>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:47

Yuri_61
конечно же нет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:48

Благодарю за прогнозы всех, кто откликнулся. С завтрашним курсом все ясно :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантрóп написав:А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.


Я тут складирую в закладки перлы сумасшедшего премьера
Товарищи папуасы
Соросята ухайдокали экономику
Я профан

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Востаннє редагувалось freeze в Нед 26 січ, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:52

fler

Предположу, что рост на межбанке копеек на 10-15, но нал, при этом догонит межбанк
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?

В момент получения ничего, наверное.
В момент продажи возникают налоговые обязательства.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:10

  Yuri_61 написав:В этом году будет бакс па22?


Редкий вы человек .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:16

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 26 січ, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:22

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?

В момент получения ничего, наверное.
В момент продажи возникают налоговые обязательства.


Не всегда.
Нет времени сейчас гуглить, но насколько помню - незаконное предпринимательство возникает с определенной кратности продаж в год, по-моему больше трёх. Кто будет это в здравом уме отслеживать и каким образом ?

По сути это всё называется НАБУ, нанять кучу людей для контроля, положить им заоблачные зарплаты, потратить на НАБУ миллиарды гривен и на выхлопе получить несколько сот миллион возвращенных государству гривен. Эта дорога не ведёт к храму (С) как было сказано в культовом перестроечном фильме Покаяние.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:31

динамика вируса на момент:
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:35

  freeze написав:
  vovan_prm написав:
  freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?

В момент получения ничего, наверное.
В момент продажи возникают налоговые обязательства.


Не всегда.
Нет времени сейчас гуглить, но насколько помню - незаконное предпринимательство возникает с определенной кратности продаж в год, по-моему больше трёх. Кто будет это в здравом уме отслеживать и каким образом ?

По сути это всё называется НАБУ, нанять кучу людей для контроля, положить им заоблачные зарплаты, потратить на НАБУ миллиарды гривен и на выхлопе получить несколько сот миллион возвращенных государству гривен. Эта дорога не ведёт к храму (С) как было сказано в культовом перестроечном фильме Покаяние.

Жаль что нет налога на на пи3дaбoльcтвo.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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