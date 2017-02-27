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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3631363236333634

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vovan_prm написав:
  vovan_prm написав:Жаль что нет налога на на пи3дaбoльcтвo.


Жаль, конечно, я бы предложил сразу Вас поставить главным по его сбору.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:45

  Сибарит написав:
  orest написав:А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта

Давно хотел спросить, какова схема легализации?
Предположим есть некий Кримин Схематозович, который накопил несметные богатства на счетах фирмы Horns&hooves, зарегистрированной через десяток прокладок на Ананасовых островах. Насколько я понимаю термин, задача Кримина Схематозовича состоит в том, чтобы объявить эти богатства своими. Я не вижу в схеме с облигациями точки перехода собственности. Если Horns&hooves купит облигации, они будут учитываться на ее счету в ЦБ, а после продажи или погашения деньги вернутся на ее же счета.
Я вижу вариант игры на котировках, но налоги заплатить дешевле.

Частину коштів Лазаренка, фірташа, Коломойського арештували чи й конфіскували, не залежно від того, скільки прокладок вони пройшли. Після подій 2013-14 років, підхід до питання кінцевого бенефіціара коштів сумнівного походження сильно помінялося.
Ми не знаємо які саме нерезиденти купують ОВДП, але ці кошти «проходять» моніторинг поважних міжнародних посередників і нашого НБУ, мінфіну і тд (а кінцевий бенефіціар все одно відомий). Якщо навіть вони повернуться туди, то вже не після сумнівних фіноперацій і не з «панамсько-оманських» компаній, а очищені нашими державними борговими паперами.
Знову ж, перебуваючи там вони легко доступні відповідним структурам провідних демократій світу. А тут вони під захистом нашої «незалежної судової системи»…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:47

  edvardd написав:динамика вируса на момент:
Зображення


Знать бы что там еще написано иероглифами.
Если б хотя бы текстовый вариант был бы - то гугль-транслейт и копи-паста была бы в помощь. А так как бы имеем картинку - не скопипастишь . :mrgreen: :mrgreen:

Вот и чеши репу, что это значило бы, называется :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поки поважні інвестори не продавали валюту під вівторкове розміщення... Курс не обвалюють. Мабуть, ще й битва за відсотки буде. Тоді вже щасливчики з середи "розкошеляться", якщо будуть такі)))
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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