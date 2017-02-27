Жаль, конечно, я бы предложил сразу Вас поставить главным по его сбору.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Жаль, конечно, я бы предложил сразу Вас поставить главным по его сбору.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:45
Частину коштів Лазаренка, фірташа, Коломойського арештували чи й конфіскували, не залежно від того, скільки прокладок вони пройшли. Після подій 2013-14 років, підхід до питання кінцевого бенефіціара коштів сумнівного походження сильно помінялося.
Ми не знаємо які саме нерезиденти купують ОВДП, але ці кошти «проходять» моніторинг поважних міжнародних посередників і нашого НБУ, мінфіну і тд (а кінцевий бенефіціар все одно відомий). Якщо навіть вони повернуться туди, то вже не після сумнівних фіноперацій і не з «панамсько-оманських» компаній, а очищені нашими державними борговими паперами.
Знову ж, перебуваючи там вони легко доступні відповідним структурам провідних демократій світу. А тут вони під захистом нашої «незалежної судової системи»…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:47
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поки поважні інвестори не продавали валюту під вівторкове розміщення... Курс не обвалюють. Мабуть, ще й битва за відсотки буде. Тоді вже щасливчики з середи "розкошеляться", якщо будуть такі)))
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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