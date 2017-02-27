RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3631363236333634>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:47

Yuri_61
конечно же нет
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:48

Благодарю за прогнозы всех, кто откликнулся. С завтрашним курсом все ясно :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 07.08.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мизантрóп написав:А может попытаемся реанимировать экономику?
Нет, сказано: в рай - значит в рай.


Я тут складирую в закладки перлы сумасшедшего премьера
Товарищи папуасы
Соросята ухайдокали экономику
Я профан

Зображення
Востаннє редагувалось freeze в Нед 26 січ, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14953
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3905 раз.
Подякували: 5917 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:52

fler

Предположу, что рост на межбанке копеек на 10-15, но нал, при этом догонит межбанк
ryabchenko2
 
Повідомлень: 158
З нами з: 02.04.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?

В момент получения ничего, наверное.
В момент продажи возникают налоговые обязательства.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2528
З нами з: 09.09.14
Подякував: 879 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:10

  Yuri_61 написав:В этом году будет бакс па22?


Редкий вы человек .....
холява
2
 
Повідомлень: 2499
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2146 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:22

  vovan_prm написав:
  freeze написав:Что нарушает человек получающий из Китая товара до 150 евро ?

В момент получения ничего, наверное.
В момент продажи возникают налоговые обязательства.


Не всегда.
Нет времени сейчас гуглить, но насколько помню - незаконное предпринимательство возникает с определенной кратности продаж в год, по-моему больше трёх. Кто будет это в здравом уме отслеживать и каким образом ?

По сути это всё называется НАБУ, нанять кучу людей для контроля, положить им заоблачные зарплаты, потратить на НАБУ миллиарды гривен и на выхлопе получить несколько сот миллион возвращенных государству гривен. Эта дорога не ведёт к храму (С) как было сказано в культовом перестроечном фильме Покаяние.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14953
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3905 раз.
Подякували: 5917 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:45

  Сибарит написав:
  orest написав:А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта

Давно хотел спросить, какова схема легализации?
Предположим есть некий Кримин Схематозович, который накопил несметные богатства на счетах фирмы Horns&hooves, зарегистрированной через десяток прокладок на Ананасовых островах. Насколько я понимаю термин, задача Кримина Схематозовича состоит в том, чтобы объявить эти богатства своими. Я не вижу в схеме с облигациями точки перехода собственности. Если Horns&hooves купит облигации, они будут учитываться на ее счету в ЦБ, а после продажи или погашения деньги вернутся на ее же счета.
Я вижу вариант игры на котировках, но налоги заплатить дешевле.

Частину коштів Лазаренка, фірташа, Коломойського арештували чи й конфіскували, не залежно від того, скільки прокладок вони пройшли. Після подій 2013-14 років, підхід до питання кінцевого бенефіціара коштів сумнівного походження сильно помінялося.
Ми не знаємо які саме нерезиденти купують ОВДП, але ці кошти «проходять» моніторинг поважних міжнародних посередників і нашого НБУ, мінфіну і тд (а кінцевий бенефіціар все одно відомий). Якщо навіть вони повернуться туди, то вже не після сумнівних фіноперацій і не з «панамсько-оманських» компаній, а очищені нашими державними борговими паперами.
Знову ж, перебуваючи там вони легко доступні відповідним структурам провідних демократій світу. А тут вони під захистом нашої «незалежної судової системи»…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2042 раз.
Подякували: 2961 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Поки поважні інвестори не продавали валюту під вівторкове розміщення... Курс не обвалюють. Мабуть, ще й битва за відсотки буде. Тоді вже щасливчики з середи "розкошеляться", якщо будуть такі)))
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2042 раз.
Подякували: 2961 раз.
 
Профіль
2
4
14
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:51

По курсу,НБУ будет загонять вверх,хочет выкупать 50 мио за сессию это очень много для нашего мелкозалегающего МБ,весна скоро,НБУ явно не хочет пускать курс на 23,стелит соломку,а то видимо крепко по черепку получил за такую рыночность,думаю вверху тоже все на зелёном заборе,реально все стали беднее,явно не на 99 грн и за такую сумму точно бы не мучали бы даже клаву.

п.с. интересны результаты по семилеткам,думаю ниже 9.5% не получится убедить даже длинным сроком нерезов.
Посмотрим,возможен разворот в кривой снижения доходности(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10895
З нами з: 30.12.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 3631363236333634>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1660, 1661, 1662
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16617 2060385
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 січ, 2020 22:17
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 57157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6774 1500830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2020 23:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81077)
26.01.2020 23:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.