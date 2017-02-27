Yuri_61
конечно же нет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:48
Благодарю за прогнозы всех, кто откликнулся. С завтрашним курсом все ясно
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я тут складирую в закладки перлы сумасшедшего премьера
Товарищи папуасы
Соросята ухайдокали экономику
Я профан
Востаннє редагувалось freeze в Нед 26 січ, 2020 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 20:52
fler
Предположу, что рост на межбанке копеек на 10-15, но нал, при этом догонит межбанк
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В момент получения ничего, наверное.
В момент продажи возникают налоговые обязательства.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:22
Не всегда.
Нет времени сейчас гуглить, но насколько помню - незаконное предпринимательство возникает с определенной кратности продаж в год, по-моему больше трёх. Кто будет это в здравом уме отслеживать и каким образом ?
По сути это всё называется НАБУ, нанять кучу людей для контроля, положить им заоблачные зарплаты, потратить на НАБУ миллиарды гривен и на выхлопе получить несколько сот миллион возвращенных государству гривен. Эта дорога не ведёт к храму (С) как было сказано в культовом перестроечном фильме Покаяние.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:45
Частину коштів Лазаренка, фірташа, Коломойського арештували чи й конфіскували, не залежно від того, скільки прокладок вони пройшли. Після подій 2013-14 років, підхід до питання кінцевого бенефіціара коштів сумнівного походження сильно помінялося.
Ми не знаємо які саме нерезиденти купують ОВДП, але ці кошти «проходять» моніторинг поважних міжнародних посередників і нашого НБУ, мінфіну і тд (а кінцевий бенефіціар все одно відомий). Якщо навіть вони повернуться туди, то вже не після сумнівних фіноперацій і не з «панамсько-оманських» компаній, а очищені нашими державними борговими паперами.
Знову ж, перебуваючи там вони легко доступні відповідним структурам провідних демократій світу. А тут вони під захистом нашої «незалежної судової системи»…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 26 січ, 2020 21:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поки поважні інвестори не продавали валюту під вівторкове розміщення... Курс не обвалюють. Мабуть, ще й битва за відсотки буде. Тоді вже щасливчики з середи "розкошеляться", якщо будуть такі)))
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 26 січ, 2020 22:51
По курсу,НБУ будет загонять вверх,хочет выкупать 50 мио за сессию это очень много для нашего мелкозалегающего МБ,весна скоро,НБУ явно не хочет пускать курс на 23,стелит соломку,а то видимо крепко по черепку получил за такую рыночность,думаю вверху тоже все на зелёном заборе,реально все стали беднее,явно не на 99 грн и за такую сумму точно бы не мучали бы даже клаву.
п.с. интересны результаты по семилеткам,думаю ниже 9.5% не получится убедить даже длинным сроком нерезов.
Посмотрим,возможен разворот в кривой снижения доходности(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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