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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3631363236333634

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 212
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
12%
26
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:13

  orest написав:Ми не знаємо які саме нерезиденти купують ОВДП, але ці кошти «проходять» моніторинг поважних міжнародних посередників і нашого НБУ, мінфіну і тд (а кінцевий бенефіціар все одно відомий). Якщо навіть вони повернуться туди, то вже не після сумнівних фіноперацій і не з «панамсько-оманських» компаній, а очищені нашими державними борговими паперами.

Теория о том, что 4 млрд зелени влили в гос облигации на 3-4-5 лет влили украинские чивокуни, честно говоря так себе, но зато в таком случае ракет в обозримом будущем опасаться вообще бессмысленно.
Ибо зачем украинским алегаторам выводить бабло, всего лишь потому что в америках очередной фондовый крысис начался :roll:
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:22

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».

если человек владеет и управляет сетью успешных прибыльных ресторанов то наверное он что то понимает в управлении персоналом ? разве нет ? :shock:
Даже продавать далеко не каждый умеет , я например не умею заниматься активными продажами ( Amway ) , а это многого стоит - умение убеждать совершить сделку
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 23:23

  orest написав:Як вони вийдуть в "любой момент"?

У банков на депосертификатах уже 175 млрд бумаги лежит, и эта сумма растет как снежный ком.
Если завтра на вторичке появится вал купленных летом многолетних бумаг с доходностью под 14%, с хорошим дисконтом в 15-20%, то такой чудесной возможностью спекульнуть и сделать деньги из воздуха побрезгуют разве гос банки.
И то после злого окрика от регулятора и кабмина.


  orest написав:Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди?

Самые обычные. Которые выходят из мусорных В бумаг в разгар долгового кризиса и растущей дырки в балансе, для того чтобы оплатить операционную деятельность, не сливая при этом по дешевке ААА и АА фишки.
Как это было уже не раз.
escobar
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