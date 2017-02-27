Додано: Пон 27 січ, 2020 00:06

Corpocrator написав: мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства



Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин

(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит) мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производстваИнтерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)

Corpocrator написав: Летальность(по имеющейся официальной информации): 3,5-4,5%, Летальность(по имеющейся официальной информации): 3,5-4,5%,

"что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег

летальность 4,5%

Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин

1) для того что бы я мог до конца ,прокомментировать ваш пост собравший на секундочку уже 13 лайков , скажите пожалуйста кто вы по образованию и ответьте на вопрос2)от обычного гриппа летальность не меньшеизвините не могу удержатся ,не буду тянуть кота за ... скажу сразу не дожидаюсь ответов () :препараты с недоказанной эффективностью , иначе говоря плацебо, нигде в мире такие препараты не известны и не используются ( окромя интерферонакоторый никаким боком не относиться к указанным выше препаратам) . Надо страшиться любых препаратов которые продаются в аптеке с приставками имуно ... в лучшем случае они бесполезны.==============================================================Насколько мне известно Амизон дал результат уменьшения пробоя при вакцинировании собак живой вакциной ( не гриппа и не короновируса , а какой-то чисто собачей дряни) (со слова кандидата наук на тот момент) проще говоря при вакцинировании живой вакциной собаки которые кушали Амизон реже заболевали от той вакцины которой их кололи ( ослабленный возбудитель из вакцины реже вызывал болезнь) , Похожая "шляпа" - болезнь от живой вакцины с заражением от имеющегося в вакцине возбудителя произошла как то недавно в Украине , и мало того вакцинированные дети зарази других детей ( это о пользе вакцинации ) после чего ВОЗ объявили у нас эпидемию этой болезни ( шумиха была пару лет назад) из за двух или трех случаев заражения не вакцинированых детей от вакцинированых ( которые и заболели то от вакцинации) . Потом была теория что где-то у кого-то завалялись вакцины с подходившим к концу со сроком действия ( или вообще просроченные) и под это дело их решили продать Украинскому государству. Извиняюсь за оффтоп.