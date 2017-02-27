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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 січ, 2020 23:13
orest написав:
Ми не знаємо які саме нерезиденти купують ОВДП, але ці кошти «проходять» моніторинг поважних міжнародних посередників і нашого НБУ, мінфіну і тд (а кінцевий бенефіціар все одно відомий). Якщо навіть вони повернуться туди, то вже не після сумнівних фіноперацій і не з «панамсько-оманських» компаній, а очищені нашими державними борговими паперами.
Теория о том, что 4 млрд зелени влили в гос облигации на 3-4-5 лет влили украинские чивокуни, честно говоря так себе, но зато в таком случае ракет в обозримом будущем опасаться вообще бессмысленно.
Ибо зачем украинским алегаторам выводить бабло, всего лишь потому что в америках очередной фондовый крысис начался
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:22
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
если человек владеет и управляет сетью успешных прибыльных ресторанов то наверное он что то понимает в управлении персоналом ? разве нет ?
Даже продавать далеко не каждый умеет , я например не умею заниматься активными
продажами ( Amway ) , а это многого стоит - умение убеждать совершить сделку
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:23
orest написав:
Як вони вийдуть в "любой момент"?
У банков на депосертификатах уже 175 млрд бумаги лежит, и эта сумма растет как снежный ком.
Если завтра на вторичке появится вал купленных летом многолетних бумаг с доходностью под 14%, с хорошим дисконтом в 15-20%, то такой чудесной возможностью спекульнуть и сделать деньги из воздуха побрезгуют разве гос банки.
И то после злого окрика от регулятора и кабмина.
orest написав:
Що це за бізнес, вийти з активу з дуууже не поганими відсотками і зайти куди?
Самые обычные. Которые выходят из мусорных В бумаг в разгар долгового кризиса и растущей дырки в балансе, для того чтобы оплатить операционную деятельность, не сливая при этом по дешевке ААА и АА фишки.
Как это было уже не раз.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:35
yama написав:
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии «Свобода».
если человек владеет и управляет сетью успешных прибыльных ресторанов то наверное он что то понимает в управлении персоналом ? разве нет ?
Даже продавать далеко не каждый умеет , я например не умею заниматься активными
продажами ( Amway ) , а это многого стоит - умение убеждать совершить сделку
Не знаю, возможны Вы и правы, и любой владелец прибыльной пиццерии или обладатель Бриллиантовой звезды Независимого консультанта Мэри Кей может возглавить Космическое агентство или огромный завод. Не буду спорить. Я могу ошибаться как любой человек.
Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот. Так что в этом случае умение руководить персоналом может быть вообще ни к чему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:36
Вкладчик1234 написав:
Сам по себе вирус - хайп для впечатлительных домохозяек. Как с Гретой.
Пока движения нефти, рубля, гривны и т.п. в пределах 1-2% - это в пределах естественных колебаний.
Ну нужно наблюдать за экономическими показателями Китая, и Азии вообще, - может опять оттуда волна придёт
есть такой "доктор Комаровский " он очень хорошо рассказал про вирус в ютубе - кому интересно ищите - смотрите , толково.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:36
yama написав:
если человек владеет и управляет сетью успешных прибыльных ресторанов то наверное он что то понимает в управлении персоналом ? разве нет ?
Это в том смысле, что ему надо бы начать с должности HR-менеджера ?
yama написав:
Даже продавать далеко не каждый умеет , я например не умею заниматься активными
продажами ( Amway ) , а это многого стоит - умение убеждать совершить сделку
О какой сделке идет речь ? Поскорее сбагрить завод ? )
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Додано: Нед 26 січ, 2020 23:44
freeze написав:
Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот. Так что в этом случае умение руководить персоналом может быть вообще ни к чему.
Помню там долги были перед Фирташем за потребленный газ весьма немалые. Завод расплатился или Фирташ все ?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:05
tumos написав: freeze написав:
Но в данном конкретном случае по некоторой информации ресторатору поставлена задача довести завод до нужной кондиции перед приватизацией. Причём нужная кондиция - это не то, что Вы подумали, а ровно наоборот. Так что в этом случае умение руководить персоналом может быть вообще ни к чему.
Помню там долги были перед Фирташем за потребленный газ весьма немалые. Завод расплатился или Фирташ все ?
На сейчас Одесский припортовый завод имеет финансовые обязательства перед структурами олигарха Дмитрия Фирташа (250 миллионов долларов) и перед «Нафтогазом України» (2,2 млрд. грн.).
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:06
Corpocrator написав:
мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства
Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин
(не буду рассказывать, что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег стоит)
Corpocrator написав:
Летальность(по имеющейся официальной информации): 3,5-4,5%,
1) для того что бы я мог до конца , адекватно
прокомментировать ваш пост собравший на секундочку уже 13 лайков , скажите пожалуйста кто вы по образованию и ответьте на вопрос
"что колят медикам и воякам в Китае, бо оно совершенно дурных денег
2)
летальность 4,5%
от обычного гриппа летальность не меньше
извините не могу удержатся ,не буду тянуть кота за ... скажу сразу не дожидаюсь ответов ( хотя очень заинтересован в них
) :
Интерфероны(Лаферон, лаферобион и тп), Новирин, Амизон, Амиксин
препараты с недоказанной эффективностью , иначе говоря плацебо, нигде в мире такие препараты не известны и не используются ( окромя интерферона внутривенно
который никаким боком не относиться к указанным выше препаратам) . Надо страшиться любых препаратов которые продаются в аптеке с приставками имуно ... в лучшем случае они бесполезны.
============================================================== дальше оффтоп про Амизон и конспирологию
Насколько мне известно Амизон дал результат уменьшения пробоя при вакцинировании собак живой вакциной ( не гриппа и не короновируса , а какой-то чисто собачей дряни) (со слова кандидата наук на тот момент) проще говоря при вакцинировании живой вакциной собаки которые кушали Амизон реже заболевали от той вакцины которой их кололи ( ослабленный возбудитель из вакцины реже вызывал болезнь) , Похожая "шляпа" - болезнь от живой вакцины с заражением от имеющегося в вакцине возбудителя произошла как то недавно в Украине , и мало того вакцинированные дети зарази других детей ( это о пользе вакцинации ) после чего ВОЗ объявили у нас эпидемию этой болезни ( шумиха была пару лет назад) из за двух или трех случаев заражения не вакцинированых детей от вакцинированых ( которые и заболели то от вакцинации) . Потом была теория что где-то у кого-то завалялись вакцины с подходившим к концу со сроком действия ( или вообще просроченные) и под это дело их решили продать Украинскому государству. Извиняюсь за оффтоп.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Пон 27 січ, 2020 00:09
В контексте соотношения гривны с мировыми валютами:https://news.finance.ua/ua/news/-/46372 ... nfografika
Топ-10 найбагатших країн світу:
США володіють 29,93% всього світового багатства, Китай – 17,7%.
США – $105,99 трлн,
Китай – $63,83 трлн,
Японія – $24,99 трлн,
Німеччина – $14,66 трлн,
Великобританія – $14,34 трлн,
Франція – $13,73 трлн,
Індія – $12,61 трлн,
Італія – $11,36 трлн,
Канада – $8,57 трлн,
Іспанія – $7,77 трлн.
....Украина на 58 месте рядом с Марокко и показателем около 0.3 трлн.дол.
Примечательно ,что у поляков около 1.8 трлн.дол.
А ведь было время гребли наши утюги и кастрюльки на польских рынках и торговались за каждый грош.
Думаю,на самом деле богатство Украины на порядок больше, только все оно в основном выводится,то,что мы видим здесь - лишь вершина айсберга.
Все в офшорках,зарубежной недвижимости и других активах в других странах.
"За державу обидно..."
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