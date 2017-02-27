Додано: Пон 27 січ, 2020 00:18

Surfer написав: В Ухане две военные лаборатории китая по производству биооружия.

В Ухане две военные лаборатории китая по производству биооружия.

Вторжение США и их союзников в Ирак — военная операция США и её стран-союзников ... а также поиск и уничтожение оружия массового поражения

где вы берете эти желтые новости ? вами известно например что био оружие запрещено конвенцией ООН и если бы там были такие лаборатории то1) о них бы не знали украинские форумчане на другом конце света , эту информацию не публиковали бы в интернетах2) обвинения даже подозрения в наличии таких лабораторий приводит к последствиях сравнимых с военными действиями в Иракеили санкциям как в Иране и так далее . по крайней мере это был бы более значимый повод для реальной торговой войны и реальных санкций ,а не той бутафории которая сейчас называется торговой войной ( отключение новых хуавей от плеймаркетперефразируем : Не читайте советских интернетов ( И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет ) внимательно прослушайте это всех касается