Surfer написав:В Ухане две военные лаборатории китая по производству биооружия.
где вы берете эти желтые новости ? вами известно например что био оружие запрещено конвенцией ООН и если бы там были такие лаборатории то 1) о них бы не знали украинские форумчане на другом конце света , эту информацию не публиковали бы в интернетах 2) обвинения даже подозрения в наличии таких лабораторий приводит к последствиях сравнимых с военными действиями в Ираке
Вторжение США и их союзников в Ирак — военная операция США и её стран-союзников ... а также поиск и уничтожение оружия массового поражения
или санкциям как в Иране и так далее . по крайней мере это был бы более значимый повод для реальной торговой войны и реальных санкций ,а не той бутафории которая сейчас называется торговой войной ( отключение новых хуавей от плеймаркет ) перефразируем : Не читайте советских интернетов ( И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет ) внимательно прослушайте это всех касается !
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Corpocrator написав:Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но
мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства
Рекомендую: часник,сало.Фізкультура й зарядка.Берегти нервову систему
вот это лучший совет , правда я его чуть-чуть подправил
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек
Як я частенько описував - в країні дуже мало людей,які причетні до надзаробітків слаболегальним( корупція якраз і є таким) способом Як бачите на всю країну - 10 000 осіб
Вы хоть читаете перед тем как графоманить, что скопипастили?
+100 ! вот сегодня я почитал в том числе этот пост , потом еще какой-то чей-то процитировал и как-то усомнился в адекватности некоторых форумчан, ведь если не разбираешься в вопросе от слова совсем то действительно хотя бы погугли о том о чем пишешь или хотя бы сам осмысленно прочитай РУка лиццо ... И эти люди дают советы??? я прошу одного совета как добавить в игнор лист несколько человек ? у меня почему-то нажимаю добавить и сбрасывается прошлый
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
может хватит писать о том о чем вообще не понимаете ? может достаточно ограничиться просто ссылкой ? без комментария если коротко то - есть препараты против "размножения" вирусов , но тут нельзя так в двух словах написать , иначе получиться такая же ересь . Если очень надо могу дать фото учебника биологии за 9-10 класс там все есть несколько страниц.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Искатель написав:Только за прошлую неделю Брент упал с 65,7 до 60,3. Процент посчитать легко, и это не 1-2%. И это только начало.
вирусы умирают на сухих поверхностях в течении суток...
есть разные вирусы ! может хватит уже ??? послушайте того же Комаровского "на хлопский розум" объяснит поверхностно.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
flyman написав:кислотності. тобто віруси та бактерії не люблять кислотне середовище
а ничего что повышение кислотности в организме это уже ужасная болезнь Ацидоз ? и что бы этого не произошло существует куча механизмов в организме которые поломать не так просто и явно не парой таблеток витамина Ц и двумя лимонами
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа