вот это лучший совет , правда я его чуть-чуть подправилМизантрóп написав:Рекомендую: часник,сало.Фізкультура й зарядка.Берегти нервову систему
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:24
вот это лучший совет , правда я его чуть-чуть подправил
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:31
+100 !
вот сегодня я почитал в том числе этот пост , потом еще какой-то чей-то процитировал и как-то усомнился в адекватности некоторых форумчан, ведь если не разбираешься в вопросе от слова совсем то действительно хотя бы погугли о том о чем пишешь или хотя бы сам осмысленно прочитай РУка лиццо ... И эти люди дают советы ???
я прошу одного совета как добавить в игнор лист несколько человек ? у меня почему-то нажимаю добавить и сбрасывается прошлый
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:37
может хватит писать о
том о чем вообще не понимаете ? может достаточно ограничиться просто ссылкой ? без комментария если коротко то - есть препараты против "размножения" вирусов , но тут нельзя так в двух словах написать , иначе получиться такая же ересь . Если очень надо могу дать фото учебника биологии за 9-10 класс там все есть несколько страниц.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:39
есть разные вирусы ! может хватит уже ??? послушайте того же Комаровского "на хлопский розум" объяснит поверхностно.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 00:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а ничего что повышение кислотности в организме это уже ужасная болезнь Ацидоз ? и что бы этого не произошло существует куча механизмов в организме которые поломать не так просто и явно не парой таблеток витамина Ц и двумя лимонами
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 01:24
Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на ИСТОЧНИК на который я четко указал, это не много ни мало WashingtonTimes - не такое уж желтое и не такое уж советское издание. Сравнение с Ираком - та же космическая глупость сравнивать масштабы и силу в мировой экономике Ирак и Китай, да и военный потенциал в случае чего состоящей в топ 3. От такого замеса , который вы имели глупость расписать - по военной операции по уничтожению лабораторий в Китае мало не показалось бы никому в мире, закончилось бы это с большой вероятностью ядерной зимой, благо дело там шариковых до решения подобных вопросов не допускают.
Внимательно слушайте, эта цитата куда более к месту :
Додано: Пон 27 січ, 2020 01:59
Отставить панику!
Мы все останемся жить. И следующую счастливую часть жизни нам уже предстоит прожить в обновленной, быстро развивающейся и процветающей стране.
Просто соблюдать обычные правила гигиены и санитарии в условиях зимнего периода. Спорт, обливание холодной водой и витамины. Особо впечатлительные могут за ужином для профилактики 150 и кусочек сала.
Всё скоро закончится и мы недоуменно будет гадать, а что же это было, почему мы так эмоционально повелись?
А задумано это всё как встряска для рынков. Мы потом увидим главный замысел этой спецоперации масонов, что панически обвалилось и потом не восстановилось, а что панически выросло, а потом не упало … В этом и будет зерно.
Могут таким образом обвалить цены на нефть или задрать цены на золото, серебро, франк …
Китаю это все тоже на руку - ему предстоит резкое экономическое торможение и нужна объективная причина, чтобы вина не ложилась на КПК, чтобы виноват был форс-мажор.
Выигрывают все. Медицина и фармацевтика - вдвойне.
За фондовые рынки я спокоен. Да, немного обвалились. Но непременно быстро восстановятся. Трамп не случайно перед самым началом этой спецоперации под кодовым названием "Коронавирус" в Давосе заявил - DOW вырастет еще на 10 тыщ пунктов!
Мы его услышали. С нетерпением ждём.
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:23
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:27
Значит, я бедный, а жена богатая
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 27 січ, 2020 09:31
Внешка с утра вся красная кроме золота и серебра .
Китай,Гонконг, Сингапур и Австралия сегодня выходные.
Живите своим умом!
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