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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3633363436353636>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 213
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:24

  Мизантрóп написав:
  Corpocrator написав:Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но

мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства
Рекомендую: часник,сало.Фізкультура й зарядка.Берегти нервову систему
вот это лучший совет , правда я его чуть-чуть подправил :oops:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:31

  Moneta написав:
  budivelnik написав:Вплив корупції :lol:
Размер пенсии более 10 000 гривен по состоянию на 1 января 2020 получают 259 519 человек
Як я частенько описував - в країні дуже мало людей,які причетні до надзаробітків слаболегальним( корупція якраз і є таким) способом
Як бачите на всю країну - 10 000 осіб

Вы хоть читаете перед тем как графоманить, что скопипастили?

+100 !
вот сегодня я почитал в том числе этот пост , потом еще какой-то чей-то процитировал и как-то усомнился в адекватности некоторых форумчан, ведь если не разбираешься в вопросе от слова совсем то действительно хотя бы погугли о том о чем пишешь или хотя бы сам осмысленно прочитай РУка лиццо ... И эти люди дают советы ??? :shock: :cry:
я прошу одного совета как добавить в игнор лист несколько человек ? у меня почему-то нажимаю добавить и сбрасывается прошлый :(
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:37

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:
  Corpocrator написав:Вообще любой вирус - это типа перепрошивки/патча для наших генетических систем, но

Писала людина яка не має медичної освіти, бо це повна, безглузда маячня
  Corpocrator написав:мои рекомендации на случай пандемии - эффективные иммуномодулирующие и противовирусные средства отечественного производства Интерфероны

На жаль так думали ще в минулому тисячолітті, на даний час ефективність цих препаратів ставиться під дуже великий сумнів, це так, щоб не сказати жорсткіше.

взалі-то проти вірусів нема препаратів,
а механізм патча теж не зрозумілий
https://habr.com/ru/post/392151/
может хватит писать о
том о чем вообще не понимаете ? может достаточно ограничиться просто ссылкой ? без комментария :?: если коротко то - есть препараты против "размножения" вирусов , но тут нельзя так в двух словах написать , иначе получиться такая же ересь . Если очень надо могу дать фото учебника биологии за 9-10 класс там все есть несколько страниц.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:39

  edvardd написав:
  freeze написав:
  Искатель написав:Только за прошлую неделю Брент упал с 65,7 до 60,3. Процент посчитать легко, и это не 1-2%.
И это только начало.


:D
Зображення

вирусы умирают на сухих поверхностях в течении суток...
есть разные вирусы ! может хватит уже ??? послушайте того же Комаровского "на хлопский розум" объяснит поверхностно.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:кислотності.
тобто віруси та бактерії не люблять кислотне середовище
а ничего что повышение кислотности в организме это уже ужасная болезнь Ацидоз ? и что бы этого не произошло существует куча механизмов в организме которые поломать не так просто и явно не парой таблеток витамина Ц и двумя лимонами
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:24

  yama написав:
  Surfer написав:В Ухане две военные лаборатории китая по производству биооружия.
где вы берете эти желтые новости ? вами известно например что био оружие запрещено конвенцией ООН и если бы там были такие лаборатории то
1) о них бы не знали украинские форумчане на другом конце света , эту информацию не публиковали бы в интернетах
2) обвинения даже подозрения в наличии таких лабораторий приводит к последствиях сравнимых с военными действиями в Ираке
Вторжение США и их союзников в Ирак — военная операция США и её стран-союзников ... а также поиск и уничтожение оружия массового поражения
или санкциям как в Иране и так далее . по крайней мере это был бы более значимый повод для реальной торговой войны и реальных санкций ,а не той бутафории которая сейчас называется торговой войной ( отключение новых хуавей от плеймаркет :mrgreen: )
перефразируем : Не читайте советских интернетов ( И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет ) внимательно прослушайте это всех касается :oops: !


Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на ИСТОЧНИК на который я четко указал, это не много ни мало WashingtonTimes - не такое уж желтое и не такое уж советское издание. Сравнение с Ираком - та же космическая глупость сравнивать масштабы и силу в мировой экономике Ирак и Китай, да и военный потенциал в случае чего состоящей в топ 3. От такого замеса , который вы имели глупость расписать - по военной операции по уничтожению лабораторий в Китае мало не показалось бы никому в мире, закончилось бы это с большой вероятностью ядерной зимой, благо дело там шариковых до решения подобных вопросов не допускают.

Внимательно слушайте, эта цитата куда более к месту :
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 01:59

  Zebra написав:В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.


Отставить панику! :shock:
Мы все останемся жить. И следующую счастливую часть жизни нам уже предстоит прожить в обновленной, быстро развивающейся и процветающей стране.
Просто соблюдать обычные правила гигиены и санитарии в условиях зимнего периода. Спорт, обливание холодной водой и витамины. Особо впечатлительные могут за ужином для профилактики 150 и кусочек сала.
Всё скоро закончится и мы недоуменно будет гадать, а что же это было, почему мы так эмоционально повелись? :roll:
А задумано это всё как встряска для рынков. Мы потом увидим главный замысел этой спецоперации масонов, что панически обвалилось и потом не восстановилось, а что панически выросло, а потом не упало … В этом и будет зерно. :idea:
Могут таким образом обвалить цены на нефть или задрать цены на золото, серебро, франк …
Китаю это все тоже на руку - ему предстоит резкое экономическое торможение и нужна объективная причина, чтобы вина не ложилась на КПК, чтобы виноват был форс-мажор.
Выигрывают все. Медицина и фармацевтика - вдвойне.
За фондовые рынки я спокоен. Да, немного обвалились. Но непременно быстро восстановятся. Трамп не случайно перед самым началом этой спецоперации под кодовым названием "Коронавирус" в Давосе заявил - DOW вырастет еще на 10 тыщ пунктов! :shock:
Мы его услышали. С нетерпением ждём. 8)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:23

  yama написав: я прошу одного совета как добавить в игнор лист несколько человек ? у меня почему-то нажимаю добавить и сбрасывается прошлый :(

Ткнуть на имя - добавить в недруги.

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:27

  Yuri_61 написав:имхо главное:
4.Бедный покупает за ту цену, которую ему предлагают, богатый везде требует скидки.

Значит, я бедный, а жена богатая :mrgreen:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:31

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Живите своим умом!
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