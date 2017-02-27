Додано: Пон 27 січ, 2020 01:59

Zebra написав: В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется. В свое время чума скосила 4/5 населения Европы. Эпидемия штука экспоненциальная. Если вирус окажется стойким, то мало не покажется.

Отставить панику!Мы все останемся жить. И следующую счастливую часть жизни нам уже предстоит прожить в обновленной, быстро развивающейся и процветающей стране.Просто соблюдать обычные правила гигиены и санитарии в условиях зимнего периода. Спорт, обливание холодной водой и витамины. Особо впечатлительные могут за ужином для профилактики 150 и кусочек сала.Всё скоро закончится и мы недоуменно будет гадать, а что же это было, почему мы так эмоционально повелись?А задумано это всё как встряска для рынков. Мы потом увидим главный замысел этой спецоперации масонов, что панически обвалилось и потом не восстановилось, а что панически выросло, а потом не упало … В этом и будет зерно.Могут таким образом обвалить цены на нефть или задрать цены на золото, серебро, франк …Китаю это все тоже на руку - ему предстоит резкое экономическое торможение и нужна объективная причина, чтобы вина не ложилась на КПК, чтобы виноват был форс-мажор.Выигрывают все. Медицина и фармацевтика - вдвойне.За фондовые рынки я спокоен. Да, немного обвалились. Но непременно быстро восстановятся. Трамп не случайно перед самым началом этой спецоперации под кодовым названием "Коронавирус" в Давосе заявил - DOW вырастет еще на 10 тыщ пунктов!Мы его услышали. С нетерпением ждём.