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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 09:35
Накидаю немного утренних новостей.
Монголия в понедельник закрыла все автомобильные и пешеходные переходы с Китаем.Reuters
Занятия во всех университетах и учебных заведениях Монголии приостановлены до 2 марта.информационное агентство Montsame
Казахстан приостановил действие 72-часовой визы для всех владельцев Китайских паспортов, об это сообщает МИД КНР.
На утро 27 января число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом составило 2794 человека.
Умерло в общей сложности 80 человек. Вылечен 51 человек. ( Накопленным итогом )
За прошедшие сутки , число новых случаев заболевания составило 772. Число смертей 24, число вылеченных 2 человека.
Кол-во зараженных.
Mainland China: 2 737
Hong Kong: 8
Thailand: 8
Macau: 6
US: 5
Australia: 4
Japan: 4
Malaysia : 4
Singapore : 4
Taiwan: 4
France: 3
South Korea: 3
Vietnam: 2
Canada: 1
Nepal: 1
Живите своим умом!
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:07
Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з
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сірий
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:09
сірий написав:
Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з
Сейчас 24,49 / 24,52
+5 коп.
Китай самый крупный покупатель нашего экспорта.
Живите своим умом!
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41
8
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