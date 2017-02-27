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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3633363436353636

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 213
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 09:35

Накидаю немного утренних новостей.

Монголия в понедельник закрыла все автомобильные и пешеходные переходы с Китаем.Reuters

Занятия во всех университетах и учебных заведениях Монголии приостановлены до 2 марта.информационное агентство Montsame

Казахстан приостановил действие 72-часовой визы для всех владельцев Китайских паспортов, об это сообщает МИД КНР.

На утро 27 января число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом составило 2794 человека.
Умерло в общей сложности 80 человек. Вылечен 51 человек. ( Накопленным итогом )

За прошедшие сутки , число новых случаев заболевания составило 772. Число смертей 24, число вылеченных 2 человека.

Кол-во зараженных.

Mainland China: 2 737
Hong Kong: 8
Thailand: 8
Macau: 6
US: 5
Australia: 4
Japan: 4
Malaysia : 4
Singapore : 4
Taiwan: 4
France: 3
South Korea: 3
Vietnam: 2
Canada: 1
Nepal: 1
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:07

Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:09

  сірий написав:Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з


Сейчас 24,49 / 24,52
+5 коп.

Китай самый крупный покупатель нашего экспорта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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