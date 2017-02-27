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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:07
Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:09
Сейчас 24,49 / 24,52
+5 коп.
Китай самый крупный покупатель нашего экспорта.
Живите своим умом!
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:31
В пятницу ПДВ налили 2 386,19 млн гривень.
С начала месяца 10,212 млрд
Живите своим умом!
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мда....чувствую 23.ХХ не скоро увидим! Зрада вообщем, летим на ЭОК 26-27
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:44
Кардіограма ліквідності за місяць 1,5 мрд. від НБУ
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 60 314,99710521(55 103,89836067 + 5 211,09874454) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 33 192(51 025 − 17 833) млн.
А овернайти гарненько впали.
Загальна добова ліквідність 60315 + 33 192 - 0 = 93 507(106 128,90 −12 621,9) млн. гривень.
Загально добова ліквідність чуттєво впала! І це, не дивлячись на те, що НБУ, викупив майже норму 50млн.$, та ще й всі інші агрегати додали багатенько, а більше всіх Казначейство. Звертає на себе увагу те, що увесь пройдешній тиждень сушили готівку в оббігу!
Коррахунки виросли, а Загально добова впала. Впала завдяки сильному падінню овернайтів.
Грощі пішли в двотижневі сертифікати НБУ. Рекорд:
Двотижневі залучення НБУ 13,5%(15,5%): 143 547(125 069 + 18 478) млн.грн.
І це призводить до того, що за попередні 2 тижня і за наступні два, тобто за місяць, НБУ нальє 703,5131+807,4519 = 1 510,964975 млн.грн. Так, "одним махом рукава" прекрасна Либідь НБУ за місяць видасть 1,5 млрд. додаткової незабеспеченої нічим ліквідності.
Та ще на овернайтах і так залишається більше 10 млрд.грн., для розрахунку на наступному аукціоні ОВДП.
Першоджерела:
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 27 січ, 2020 10:55
Онлайн немного вверх
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:04
Курси на зараз
Вітаюсь совсіма.
11:00
По доляру підросли на 3-5 копійок, по євро, навпаки, припали на 2-3 конійки.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:12
s0v7a
А вы не хотите построить график роста остатков по двухнедельным за год ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:13
Завжди цікаво вас читати як людину, яка себе постійно позиціонує, причому демонстраційно, як великого знавця в економіці... Навіть неповага до сільськогосподарського виробництва з вашого боку, не змогла перекреслити ваші великі знання в організації економічних процесів... Але тут ви виступаєте як студент, якого з філологічного перевели на 5 курс економічного і попросили щось сказати, або як будівельник у використанні цифрової палітри! Поясню простіше, вірніше запитаю - а як ви уявляєте собі отой процес - забрати у перших і віддати по 2000 доларів другим?! Якщо можна то чисто механічно як це буде відбуватися?! Бо як нам повідала історія, то в 1917 році в одній країні намагалися забрати, але роздати якось не вийшло... Шо тоді було не так?! Ви частенько посилаєтеся на великі і розумні книги по економіці, то не підкажете де прочитати про процес забрати у одних і роздати по 2000 доларів у інших! Це буде роздача в грошовій формі чи можна буде матеріальними цінностями взяти?!
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:15
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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