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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36343635363636373638>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 213
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:07

Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:09

  сірий написав:Китайцы далеко и х... с ними, а вот МБ близко и что там на сейчас х.з


Сейчас 24,49 / 24,52
+5 коп.

Китай самый крупный покупатель нашего экспорта.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:31

В пятницу ПДВ налили 2 386,19 млн гривень.
С начала месяца 10,212 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мда....чувствую 23.ХХ не скоро увидим! Зрада вообщем, летим на ЭОК 26-27 :-(
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:44

Кардіограма ліквідності за місяць 1,5 мрд. від НБУ


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 60 314,99710521(55 103,89836067 + 5 211,09874454) млн.

Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 33 192(51 025 − 17 833) млн.
А овернайти гарненько впали. :shock:

Загальна добова ліквідність 60315 + 33 192 - 0 = 93 507(106 128,90 −12 621,9) млн. гривень.

Загально добова ліквідність чуттєво впала! І це, не дивлячись на те, що НБУ, викупив майже норму 50млн.$, та ще й всі інші агрегати додали багатенько, а більше всіх Казначейство. Звертає на себе увагу те, що увесь пройдешній тиждень сушили готівку в оббігу!

Коррахунки виросли, а Загально добова впала. Впала завдяки сильному падінню овернайтів.

Грощі пішли в двотижневі сертифікати НБУ. Рекорд:
Двотижневі залучення НБУ 13,5%(15,5%): 143 547(125 069 + 18 478) млн.грн.

І це призводить до того, що за попередні 2 тижня і за наступні два, тобто за місяць, НБУ нальє 703,5131+807,4519 = 1 510,964975 млн.грн. Так, "одним махом рукава" прекрасна Либідь НБУ за місяць видасть 1,5 млрд. додаткової незабеспеченої нічим ліквідності. :mrgreen:

Та ще на овернайтах і так залишається більше 10 млрд.грн., для розрахунку на наступному аукціоні ОВДП.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 10:55

Онлайн немного вверх
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:04

Курси на зараз


Вітаюсь совсіма.
11:00
Зображення
По доляру підросли на 3-5 копійок, по євро, навпаки, припали на 2-3 конійки.

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:12

s0v7a
А вы не хотите построить график роста остатков по двухнедельным за год ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:13

  vovan_prm написав:
  Puente написав:Щось про це багато стали говорити :
Статки 2,1 тисячі світових мільярдерів в сукупності перевищують сукупні статки 60 відсотків населення планети. Про це йдеться в опублікованому у понеділок, 20 січня, дослідженні міжнародного об'єднання організацій з боротьби з бідністю Oxfam. "Економічна нерівність вийшла з-під контролю. У 2019 статки мільярдерів у світі - 2 153 людей - були більшими, ніж у 4,6 мільярда людей "
https://www.dw.com/


Эра социализма и популизма.

А вот если отбросить эмоции и взять в руки калькулятор, то путем несложных вычислений легко придти к занимательным выводам.

Если всё забрать у первых и разделить между вторыми, то каждому достанется порядка 2000 долларов.
Согласитесь, недостаточно, чтоб побороть бедность отдельно взятого индивида.

Завжди цікаво вас читати як людину, яка себе постійно позиціонує, причому демонстраційно, як великого знавця в економіці... Навіть неповага до сільськогосподарського виробництва з вашого боку, не змогла перекреслити ваші великі знання в організації економічних процесів... Але тут ви виступаєте як студент, якого з філологічного перевели на 5 курс економічного і попросили щось сказати, або як будівельник у використанні цифрової палітри! Поясню простіше, вірніше запитаю - а як ви уявляєте собі отой процес - забрати у перших і віддати по 2000 доларів другим?! Якщо можна то чисто механічно як це буде відбуватися?! Бо як нам повідала історія, то в 1917 році в одній країні намагалися забрати, але роздати якось не вийшло... Шо тоді було не так?! Ви частенько посилаєтеся на великі і розумні книги по економіці, то не підкажете де прочитати про процес забрати у одних і роздати по 2000 доларів у інших! Це буде роздача в грошовій формі чи можна буде матеріальними цінностями взяти?!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:15

zzzzzz

Ловіть.
2019-2020 роки.
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ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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