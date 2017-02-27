До вечера и я это могу сделать )))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:15
Живите своим умом!
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:16
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
раньше гривна ходила в паре с ключевыми коммодити. Сегодня нефть снизилась до 58,5 долларов/барель. В таком виде, гривна тоже должна снижаться
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24
Ви аграрій?! Чи є знайомі аграрії?! Кубишки нині в банках, і аграрії теж там... Просимо їх піти нам назустріч - і прокредитувати нас! Поки, що величезного бажання у них немає, навіть враховуючи багаторічну добру кредитну співпрацю! Відсотки, які озвучують, навіть обговорювати не хочу, бо тим, хто чекає на ревальвацію буде якось не по собі!
Цей рік видно буде веселим в усіх проявах! Та й МінАПК немає, а є лише департамент... А навіщо таке міністерство в аграрній державі?! Хай самі з банками розбираються! Та ще під час процесу зняття мораторію на продаж землі! Тепер вірю, що дійсно гумористи до влади прийшли!
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24
Чудова прихована емісія. Де юре - ніхто не несе за неї відповідальності. Де факто при таких темпах це на користь державі.
От тільки ніхто не відміняє питання:
Як всі ці гроші запустити в економіку? Якщо: а) такі високі відсотки б) не має надійного позичальника
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:31
Я вже описував схему легалізації:
1) на першом уетапі заводимо валюту в Укарїну, та міняємо на гривню.
2) Купуємо ОВДП (тут слабий фінмоніторинг) і легалізацію коштів провірятимуть слабо. (Втрати на комісії обміну + транзакіцйні).
3) Заробляємо на курсі + відсотки.
4) Переконвертовуємось в єврооблігації в USD чи EUR за рахунок погашеня ОВДП (з міжнародним статусом) без надмірної уваги (останнє розміщення уряду 1,25 млрд. EUR) цьому підтвердження. Оскільки фактичноо валюта не ганяється, а відбувається паперова конвертація - то і на курс це не впливає.
Все гроші відмиті, по схемі: сірі ->ОВДП (часткова легалізація) -> Єврооблігації (повна легалізація).
5) Після отримання валюти по єврооблігаціх - чисту валюту дівай куди хочеш. Тут лише питання Чим забрати валюту в України? - резервами (підприємствами, землею і т.д.)
Зараз у нас почався процес на стадії 4) і він буде іти десь плавно до серпня (якщо не буде глобального шухеру).
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:43
Замкнутый круг.
В нестабильной экономике не может быть надёжного позичальника.
И пока еще не чувствуется перспективы, бизнес весь как на минном поле, юридическая система катастрофична и ничего не гарантируют, хотя её уже шесть лет реформируют-реформируют и всё недореформируют.
Вот вчера министр юстиции посетил подчиненное Одесское СИЗО, сделал селфи с тётушкой.
Тетушка сидит в СИЗО по хозяйственному преступлению с 2014 года, итить шесть лет идёт следствие по ней, когда суд будет непонятно, а само дело тянется с 2008 года. Как это может быть ? Что она такое зверское сделала в бизнесе, что без суда жизнь поломали.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 27 січ, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46
Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.
Это говорит о том что деньги у банков есть.
Почему не растет кредитование ?
Тут несколько причин.
1.Эти деньги в своем большинстве короткие
2. Падение пром.производства и слабые результаты агросектора.
3. Банки не чувствуют свою защищенность как кредиторы.Доверие к судебной системе крайне низкое. Борьба с коррупцией идет только по фотографиям. Никаких громких посадок нет, и не предвидеться. Но зеленые фейсбук реформы идут сумасшедшими темпами,ага. Аж уши заворачиваются.
Живите своим умом!
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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