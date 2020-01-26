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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21

Коронавирус в Китае

Китай сегодня.







На карантине более 40 млн человек, что является самой большой цифрой в истории.

По прогнозам, пандемия за 18 месяцев может убить 65 млн человек во всём мире.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 27 січ, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:32

это на повестке дня и это будет\может влиять на курс
  Surfer написав:Если бы у вас было чем, вы бы обратили внимание на ИСТОЧНИК на который я четко указал, это не много ни мало WashingtonTimes - не такое уж желтое и не такое уж советское издание.

это всего лишь ВЕРСИЯ товарища
Дэни Шохам, бывший офицер «израильской» военной разведки, который изучал китайскую биологическую программу, сказал, что институт связан с секретной программой биологического оружия в Пекине.
похоже чувак просто решил по пиарится так как нигде больше в интернет кроме в новостях об вирусе он не всплывает.
Вашингтон пост хорошая газета , но она как и все СМИ публикует то что хотят читать опять таки внимательно оригинал
“Certain laboratories in the institute have probably (!) been engaged, in terms of research and development, in Chinese, at least collaterally, yet not as a principal facility of the Chinese BW alignment,” Mr. Shoham told The Washington Times.
ВЕРОНЯТНО то есть товарищ ПРЕДПОЛАГАЕТ, а НЕ утверждает . Вы же подаете это как утверждение.Зображення
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Китай сегодня.
мы вчера https://www.youtube.com/watch?v=OqfSOyipW10
Все буде добре!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам

На последок свеженькое, от автора Черного Лебедя (Насима Талеба), энджойкайте

https://mobile.twitter.com/nntaleb/stat ... 5847646208
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 27 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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