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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3635363636373638>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 213
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:15

  s0v7a написав:zzzzzz

Можно. До вечора впораюсь!

ВО
Хай щастить!


До вечера и я это могу сделать )))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:16

  Amat написав:
  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась


Что вы имеете ввиду ?
Я как раз слился по 24.18..
Срочно бежать откупаться ? :)

Та мабуть, що так!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

раньше гривна ходила в паре с ключевыми коммодити. Сегодня нефть снизилась до 58,5 долларов/барель. В таком виде, гривна тоже должна снижаться
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:Похоже сезонность перевернулась

Аграрии начали свои кубышки распаковывать

Ви аграрій?! Чи є знайомі аграрії?! Кубишки нині в банках, і аграрії теж там... Просимо їх піти нам назустріч - і прокредитувати нас! Поки, що величезного бажання у них немає, навіть враховуючи багаторічну добру кредитну співпрацю! Відсотки, які озвучують, навіть обговорювати не хочу, бо тим, хто чекає на ревальвацію буде якось не по собі!
Цей рік видно буде веселим в усіх проявах! Та й МінАПК немає, а є лише департамент... А навіщо таке міністерство в аграрній державі?! Хай самі з банками розбираються! Та ще під час процесу зняття мораторію на продаж землі! Тепер вірю, що дійсно гумористи до влади прийшли!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:24

  s0v7a написав:І це призводить до того, що за попередні 2 тижня і за наступні два, тобто за місяць, НБУ нальє 703,5131+807,4519 = 1 510,964975 млн.грн. Так, "одним махом рукава" прекрасна Либідь НБУ за місяць видасть 1,5 млрд. додаткової незабеспеченої нічим ліквідності. :mrgreen:

Та ще на овернайтах і так залишається більше 10 млрд.грн., для розрахунку на наступному аукціоні ОВДП.
[/size]Хай щастить![/color]

Чудова прихована емісія. Де юре - ніхто не несе за неї відповідальності. Де факто при таких темпах це на користь державі.
От тільки ніхто не відміняє питання:
Як всі ці гроші запустити в економіку? Якщо: а) такі високі відсотки б) не має надійного позичальника
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:31

  Сибарит написав:
  orest написав:А тут наші ОВДП під 10%)))) А без жартів - до нас повертається для легалізації кримінально-схематозна валюта

Давно хотел спросить, какова схема легализации?
Предположим есть некий Кримин Схематозович, который накопил несметные богатства на счетах фирмы Horns&hooves, зарегистрированной через десяток прокладок на Ананасовых островах. Насколько я понимаю термин, задача Кримина Схематозовича состоит в том, чтобы объявить эти богатства своими. Я не вижу в схеме с облигациями точки перехода собственности. Если Horns&hooves купит облигации, они будут учитываться на ее счету в ЦБ, а после продажи или погашения деньги вернутся на ее же счета.
Я вижу вариант игры на котировках, но налоги заплатить дешевле.


Я вже описував схему легалізації:
1) на першом уетапі заводимо валюту в Укарїну, та міняємо на гривню.
2) Купуємо ОВДП (тут слабий фінмоніторинг) і легалізацію коштів провірятимуть слабо. (Втрати на комісії обміну + транзакіцйні).
3) Заробляємо на курсі + відсотки.
4) Переконвертовуємось в єврооблігації в USD чи EUR за рахунок погашеня ОВДП (з міжнародним статусом) без надмірної уваги (останнє розміщення уряду 1,25 млрд. EUR) цьому підтвердження. Оскільки фактичноо валюта не ганяється, а відбувається паперова конвертація - то і на курс це не впливає.
Все гроші відмиті, по схемі: сірі ->ОВДП (часткова легалізація) -> Єврооблігації (повна легалізація).

5) Після отримання валюти по єврооблігаціх - чисту валюту дівай куди хочеш. Тут лише питання Чим забрати валюту в України? - резервами (підприємствами, землею і т.д.)

Зараз у нас почався процес на стадії 4) і він буде іти десь плавно до серпня (якщо не буде глобального шухеру).
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:43

  Realist написав:Як всі ці гроші запустити в економіку? Якщо: а) такі високі відсотки б) не має надійного позичальника


Замкнутый круг.
В нестабильной экономике не может быть надёжного позичальника.

И пока еще не чувствуется перспективы, бизнес весь как на минном поле, юридическая система катастрофична и ничего не гарантируют, хотя её уже шесть лет реформируют-реформируют и всё недореформируют.

Вот вчера министр юстиции посетил подчиненное Одесское СИЗО, сделал селфи с тётушкой.

Тетушка сидит в СИЗО по хозяйственному преступлению с 2014 года, итить шесть лет идёт следствие по ней, когда суд будет непонятно, а само дело тянется с 2008 года. Как это может быть ? Что она такое зверское сделала в бизнесе, что без суда жизнь поломали. :mrgreen:

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Востаннє редагувалось freeze в Пон 27 січ, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46

Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.

Это говорит о том что деньги у банков есть.

Почему не растет кредитование ?
Тут несколько причин.
1.Эти деньги в своем большинстве короткие
2. Падение пром.производства и слабые результаты агросектора.
3. Банки не чувствуют свою защищенность как кредиторы.Доверие к судебной системе крайне низкое. Борьба с коррупцией идет только по фотографиям. Никаких громких посадок нет, и не предвидеться. Но зеленые фейсбук реформы идут сумасшедшими темпами,ага. Аж уши заворачиваются.


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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46

:arrow:
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 11:47, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:47

s0v7a
Я уже сам сделал,пост выше)
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