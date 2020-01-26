Китай сегодня.
На карантине более 40 млн человек, что является самой большой цифрой в истории.
По прогнозам, пандемия за 18 месяцев может убить 65 млн человек во всём мире.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:21
Коронавирус в Китае
Китай сегодня.
На карантине более 40 млн человек, что является самой большой цифрой в истории.
По прогнозам, пандемия за 18 месяцев может убить 65 млн человек во всём мире.
Востаннє редагувалось andrein в Пон 27 січ, 2020 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:32
это на повестке дня и это будет\может влиять на курс
это всего лишь ВЕРСИЯ товарища
похоже чувак просто решил по пиарится так как нигде больше в интернет кроме в новостях об вирусе он не всплывает.
Вашингтон пост хорошая газета , но она как и все СМИ публикует то что хотят читать опять таки внимательно оригинал
ВЕРОНЯТНО то есть товарищ ПРЕДПОЛАГАЕТ, а НЕ утверждает . Вы же подаете это как утверждение.
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мы вчера
Все буде добре!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Рынки как и ожидалось продолжили падение, через несколько часов штаты проснуться и врядли мы увидим меньше -3% за день по основным биржам
На последок свеженькое, от автора Черного Лебедя (Насима Талеба), энджойкайте
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 27 січ, 2020 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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