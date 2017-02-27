Обвешивала покупателей.
Воровала бы вагонами - была бы в руководстве страной!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 11:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обвешивала покупателей.
Воровала бы вагонами - была бы в руководстве страной!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:02
По 5-10 коп. в день выведут курс к концу лета в горидор 28-30 за $
Что устроит и экспортеров и импортеров и большинство населения
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:02
А може все гараздо простіше?
Немає серед бізнесменів лохів під такі відсотки кредити брати, під які НБУ залучає, при декларованій інфляції в 4,1 відсотка
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:22
Блин! Ктото остановит уже это каждодневное падение гривны! Дайте человеку в начале феврале купить доллар по 24! Аграрии, заробитчане, овдп, где вы?
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:28
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.01.2020..................24,5807
Доллар прибавил 25 копеек.
Открылись на 5 копеек выше закрытия пятницы. Достаточно долго, до 10-50 биды, по которым мы традиционно отслеживаем курс, оставались неизменными, но за это время спред постепенно расширился на копейку, что несколько непривычно для начала торгов. За следующие 30 минут достаточно интенсивно выросли на 9 копеек, вернув спред обратно к 3 копейкам. После этого наступила стабильность. Только около 11-40 сузили спред снизу на полкопейки. Судя по графику, рост погасил НБУ и продолжает стоять с фиксированным офером, дневное изменение средневзвешенного усиливает это подозрение. Но это только подозрение.
Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 50 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Основную скрипку в этом росте сыграли операции казначейства. Подыгрывали интервенция НБУ и инкассация. Объемные операции с депосертификатами дали очень небольшой отрицательный результат - общее их количество сократилось. Сами большие цифры - это перекладывание с суточных на двухнедельные, т.е. между карманами одного пиджака.
В четверг объем операций уменьшился до 435.4 млн. Чистое предложение также уменьшилось, составив около 410 млн., но это уменьшание не было столь существенным. В привычном коридоре 400-500 остались.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:30
Захисні активи ростуть!
Аби ж тільки б гривня падала
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:33
Ось тут і ми приходимо до того, що НБУ робить з економікою і як робить емісію (в даному випадку приховану).
Виходити з ОВДП будуть так само, як і виходили раніше.
Задайте собі питання звідки в НБУ взялось стільки ОВДП????, якщо прямо він їх купляти "ніби не може".
А вихід буде по класиці, для тих хто має владу.
Отже, на мою думку в ОВДП сидять наступні категорії, які можуть між собою пересікатися:
1) ті, хто відмиває гроші;
2) міжнародні "спекулянти" - так звані швидкі гроші;
3) звичайні громадяни (пересічні), які вирішили заробити;
4) головний бенефіціар
5) Росія;
6) інші (я думаю їх є небагато)
Окремо згадати треба
7) банки
НБУ + державні банки.
Довжина ОВДП грає роль лише для 3), 5) (частково, якщо влада цього захоче), 6)-ї категорії.
Для всіх інших термін погашеня випущених ОВДП не грає ролі.
Ітак почнемо, основну схему, по якій всі головні гравці 1), 2), 4), 5)(частково), 7) будуть виходити:
1) Власник ОВДП -> Банк (по своїй волі чи за примусом (прохання власника, дуже низька ціна і можна круто заробити)
2) Банк робить так, щоб отримати проблеми з ліквідністю.-> НБУ (видає рефінансування під заставу ОВДП). Тут питаня до тих, хто в курсі: з яким відсотком НБУ приймає ОВДП. Тобто, якщо банк дає НБУ ОВДП на 1 млн. грн., як заставу для підтримання ліквідності: він отримує на руки 1 млн. грн., чи менше??? Якщо менше, то наскільки (який коефіціент і яка постанова НБУ регулює коефіціент)??? Боюсь,
що по ризик менеджменту там коефіціент рефінансуваня =1!!!!!
А тепер подивимось, як рухатиметься гривня (в цей момент вся прихована емісія стає дуже швидко справжньою + додаються відсотки, які були виплачені раніше):
1) Власник, отримавши від "свого" банку ("повязані" особи з А-банку,... Авалю і т.д. - продали ОВДП А-Банку .... Авалю) ідуть на міжбанк за валютою.
2) Банк як не мав грошей по цих ОВДП, так і не має, але в нього є запис (я винен гривню, НБУ мені винен ОВДП - в нього транзит і він лише інструмент). Якщо банк банкротує, то ОВДП залишається в НБУ, інакше банк може завжди продовжувати термін рефінансування. Ось звідки в державних банків та НБУ стільки старих ОВДП + в 2008 і 2014 році було галасу про рефінансування, яке весь час обвалювало долар.
3) НБУ зробив дуже багато реальної емісії в короткий час, та продав резерви на міжбанку. Долар все одно виріс, оскільки гроші, які були заведені в ОВДП в економіці не працювали.
А тепер додайте "Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.", тобто близько 80 млрд. грн. (143 - 60 необхідно для нормального функціонування банківської системи) вже чекає.
Цей потічок гривні + виплачені відсотки по ОВДП потихеньку плавно ідуть на міжбанк.
Чим закривати - знає лише 4) головний бенефіціар.
Якщо Україну приєднують до "західного світу" і основними покупцями "землі" буде захід - то все дотримається до початку продажу "землі".
Стосовно категорії 3) - вони можуть вийти лише тодіб коли запропонують посередникам приємний дисконт, щоб їх ОВДП можна було включити в ланцюжок і "віддати" НБУ. У кожного цей розмір дисконту різний.
Стосовно категорії 5) Росія. Вони також розуміють, що в кого земля, той і захищатиме свою власність, тому і робитимуть все, щоб землю не скупив Захід. Оскільки одним із методів купівлі може бути обмін ОВДП на землю, то їх треба мати в резерві.
Стосовно приватизації інших підприємств - це відвертий хлам для Заходу. (Захід пішов іншим шляхом (взяти на роботу куртого спеціаліста (скажімо з Антонова) і він допоможе зробити цю ж технологію. Дешево і сердито ).
Отже, на мою думку процес виведеня з гривні в долар почався.
В уряду був рік часу, щоб щось реально змінити в економіці, але нічого не помінялось.
Потихеньку почався вихід.
Єдине, що робить цей вихід поки не катастрофічним - це п1) - "ті, хто відмиває гроші;" - оскільки їм (в т. числі пов'язаним особам при владі) треба зробити "транзит" в євробонди по прийнятному курсу. А оскільки іде безтоварний обмін гривні на валюту (яка колись рельно була заведена), то і курс поки не сильно валиться
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:36
Неустроит нерезов, которые влошились на шару в длинные инструменты, прямо перед мировым кризисом. НБУ вынужден будет слить 1/3 ЗВР или курс улетит на полтос. М3/звр уже 59 грн за бакс. Печатный станок пыхтит со страшной силой.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:39
Невлаштує лише 3)- ю категорію ат 6)-ту .
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