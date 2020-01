Додано: Пон 27 січ, 2020 11:48

freeze написав: Тетушка сидит в СИЗО по хозяйственному преступлению с 2014 года, итить шесть лет идёт следствие по ней, а само дело тянется с 2008 года. Как это может быть ? Что она такое зверское сделала в бизнесе, что без суда жизнь поломали. Тетушка сидит в СИЗО по хозяйственному преступлению с 2014 года, итить шесть лет идёт следствие по ней, а само дело тянется с 2008 года. Как это может быть ? Что она такое зверское сделала в бизнесе, что без суда жизнь поломали.



Обвешивала покупателей.

Воровала бы вагонами - была бы в руководстве страной! Обвешивала покупателей.Воровала бы вагонами - была бы в руководстве страной!

"The quieter you become, the more you are able to hear"