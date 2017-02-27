Додано: Пон 27 січ, 2020 12:33

vovakwasov написав: ryabchenko2 написав: orest



Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации. Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.



цікаво буде подивитись, як все це буде відбуватись і які будуть наслідки цікаво буде подивитись, як все це буде відбуватись і які будуть наслідки

в цей момент вся прихована емісія стає дуже швидко справжньою

Ось тут і ми приходимо до того, що НБУ робить з економікою і як робить емісію (в даному випадку приховану).Виходити з ОВДП будуть так само, як і виходили раніше.Задайте собі питання звідки в НБУ взялось стільки ОВДП????, якщо прямо він їх купляти "ніби не може".А вихід буде по класиці, для тих хто має владу.Отже, на мою думку в ОВДП сидять наступні категорії, які можуть між собою пересікатися:1) ті, хто відмиває гроші;2) міжнародні "спекулянти" - так звані швидкі гроші;3) звичайні громадяни (пересічні), які вирішили заробити;4) головний бенефіціар5) Росія;6) інші (я думаю їх є небагато)Окремо згадати треба7) банкиНБУ + державні банки.Довжина ОВДП грає роль лише для 3), 5) (частково, якщо влада цього захоче), 6)-ї категорії.Для всіх інших термін погашеня випущених ОВДП не грає ролі.Ітак почнемо, основну схему, по якій всі головні гравці 1), 2), 4), 5)(частково), 7) будуть виходити:1)->(по своїй волі чи за примусом (прохання власника, дуже низька ціна і можна круто заробити)2)робить так, щоб отримати проблеми з ліквідністю.->Якщо менше, то наскільки (який коефіціент і яка постанова НБУ регулює коефіціент)???А тепер подивимось,+ додаються відсотки, які були виплачені раніше):1) Власник, отримавши від "свого" банку ("повязані" особи з А-банку,... Авалю і т.д. - продали ОВДП А-Банку .... Авалю) ідуть на міжбанк за валютою.2) Банк як не мав грошей по цих ОВДП, так і не має, але в нього є запис (я винен гривню, НБУ мені винен ОВДП - в нього транзит і він лише інструмент). Якщо банк банкротує, то ОВДП залишається в НБУ, інакше банк може завжди продовжувати термін рефінансування. Ось звідки в державних банків та НБУ стільки старих ОВДП + в 2008 і 2014 році було галасу про рефінансування, яке весь час обвалювало долар.3), та продав резерви на міжбанку. Долар все одно виріс, оскільки гроші, які були заведені в ОВДП в економіці не працювали.А тепер додайте "Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.", тобто(143 - 60 необхідно для нормального функціонування банківської системи)Цей потічок гривні + виплачені відсотки по ОВДП потихеньку плавно ідуть на міжбанк.Чим закривати - знає лише 4) головний бенефіціар.вони можуть вийти лише тодіб коли запропонують посередникам приємний дисконт, щоб їх ОВДП можна було включити в ланцюжок і "віддати" НБУ. У кожного цей розмір дисконту різний.Стосовно категорії 5) Росія. Вони також розуміють, що в кого земля, той і захищатиме свою власність, тому і робитимуть все, щоб землю не скупив Захід. Оскільки одним із методів купівлі може бути обмін ОВДП на землю, то їх треба мати в резерві.Стосовно. (Захід пішов іншим шляхом (взяти на роботу куртого спеціаліста (скажімо з Антонова) і він допоможе зробити цю ж технологію. Дешево і сердито).Отже, на мою думку процес виведеня з гривні в долар почався.В уряду був рік часу, щоб щось реально змінити в економіці, але нічого не помінялось.Потихеньку почався вихід.Єдине, що робить цей вихід поки не катастрофічним - це п1) - "ті, хто відмиває гроші;" - оскільки їм (в т. числі пов'язаним особам при владі) треба зробити "транзит" в євробонди по прийнятному курсу. А оскільки іде безтоварний обмін гривні на валюту (яка колись рельно була заведена), то і курс поки не сильно валиться