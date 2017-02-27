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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3636363736383639>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 213
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
5%
11
выше 26
14%
30
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Тетушка сидит в СИЗО по хозяйственному преступлению с 2014 года, итить шесть лет идёт следствие по ней, а само дело тянется с 2008 года. Как это может быть ? Что она такое зверское сделала в бизнесе, что без суда жизнь поломали.


Обвешивала покупателей.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:56

Ого межбанк пошел.

Уже 24,58/24,61
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:02

По 5-10 коп. в день выведут курс к концу лета в горидор 28-30 за $
Что устроит и экспортеров и импортеров и большинство населения
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:02

  zzzzzz написав:Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.

Это говорит о том что деньги у банков есть.

Почему не растет кредитование ?
Тут несколько причин.
1.Эти деньги в своем большинстве короткие
2. Падение пром.производства и слабые результаты агросектора.
3. Банки не чувствуют свою защищенность как кредиторы.Доверие к судебной системе крайне низкое. Борьба с коррупцией идет только по фотографиям. Никаких громких посадок нет, и не предвидеться. Но зеленые фейсбук реформы идут сумасшедшими темпами,ага. Аж уши заворачиваются.


Зображення


А може все гараздо простіше?

Немає серед бізнесменів лохів під такі відсотки кредити брати, під які НБУ залучає, при декларованій інфляції в 4,1 відсотка :?: :oops:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:22

Блин! Ктото остановит уже это каждодневное падение гривны! Дайте человеку в начале феврале купить доллар по 24! Аграрии, заробитчане, овдп, где вы?
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:28

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.01.2020..................24,5807
Доллар прибавил 25 копеек.
Открылись на 5 копеек выше закрытия пятницы. Достаточно долго, до 10-50 биды, по которым мы традиционно отслеживаем курс, оставались неизменными, но за это время спред постепенно расширился на копейку, что несколько непривычно для начала торгов. За следующие 30 минут достаточно интенсивно выросли на 9 копеек, вернув спред обратно к 3 копейкам. После этого наступила стабильность. Только около 11-40 сузили спред снизу на полкопейки. Судя по графику, рост погасил НБУ и продолжает стоять с фиксированным офером, дневное изменение средневзвешенного усиливает это подозрение. Но это только подозрение.
Как мы уже знаем, НБУ в пятницу купил 50 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Основную скрипку в этом росте сыграли операции казначейства. Подыгрывали интервенция НБУ и инкассация. Объемные операции с депосертификатами дали очень небольшой отрицательный результат - общее их количество сократилось. Сами большие цифры - это перекладывание с суточных на двухнедельные, т.е. между карманами одного пиджака.

В четверг объем операций уменьшился до 435.4 млн. Чистое предложение также уменьшилось, составив около 410 млн., но это уменьшание не было столь существенным. В привычном коридоре 400-500 остались.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:30

Захисні активи ростуть!

  fin написав:Блин! Ктото остановит уже это каждодневное падение гривны! Дайте человеку в начале феврале купить доллар по 24! Аграрии, заробитчане, овдп, где вы?


Аби ж тільки б гривня падала :cry:
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:33

  vovakwasov написав:
  ryabchenko2 написав:orest

Спекулятивный капитал выйдет в тихую гавань. Тот который заходил в наши облигации.


цікаво буде подивитись, як все це буде відбуватись і які будуть наслідки


Ось тут і ми приходимо до того, що НБУ робить з економікою і як робить емісію (в даному випадку приховану).
Виходити з ОВДП будуть так само, як і виходили раніше.
Задайте собі питання звідки в НБУ взялось стільки ОВДП????, якщо прямо він їх купляти "ніби не може".

А вихід буде по класиці, для тих хто має владу.
Отже, на мою думку в ОВДП сидять наступні категорії, які можуть між собою пересікатися:
1) ті, хто відмиває гроші;
2) міжнародні "спекулянти" - так звані швидкі гроші;
3) звичайні громадяни (пересічні), які вирішили заробити;
4) головний бенефіціар
5) Росія;
6) інші (я думаю їх є небагато)
Окремо згадати треба
7) банки
8) НБУ + державні банки.

Довжина ОВДП грає роль лише для 3), 5) (частково, якщо влада цього захоче), 6)-ї категорії.
Для всіх інших термін погашеня випущених ОВДП не грає ролі.

Ітак почнемо, основну схему, по якій всі головні гравці 1), 2), 4), 5)(частково), 7) будуть виходити:
1) Власник ОВДП -> Банк (по своїй волі чи за примусом (прохання власника, дуже низька ціна і можна круто заробити)
2) Банк робить так, щоб отримати проблеми з ліквідністю.-> НБУ (видає рефінансування під заставу ОВДП). Тут питаня до тих, хто в курсі: з яким відсотком НБУ приймає ОВДП. Тобто, якщо банк дає НБУ ОВДП на 1 млн. грн., як заставу для підтримання ліквідності: він отримує на руки 1 млн. грн., чи менше??? Якщо менше, то наскільки (який коефіціент і яка постанова НБУ регулює коефіціент)??? Боюсь,
що по ризик менеджменту там коефіціент рефінансуваня =1!!!!! :mrgreen:
А тепер подивимось, як рухатиметься гривня (в цей момент вся прихована емісія стає дуже швидко справжньою + додаються відсотки, які були виплачені раніше):

1) Власник, отримавши від "свого" банку ("повязані" особи з А-банку,... Авалю і т.д. - продали ОВДП А-Банку .... Авалю) ідуть на міжбанк за валютою.
2) Банк як не мав грошей по цих ОВДП, так і не має, але в нього є запис (я винен гривню, НБУ мені винен ОВДП - в нього транзит і він лише інструмент). Якщо банк банкротує, то ОВДП залишається в НБУ, інакше банк може завжди продовжувати термін рефінансування. Ось звідки в державних банків та НБУ стільки старих ОВДП + в 2008 і 2014 році було галасу про рефінансування, яке весь час обвалювало долар.
3) НБУ зробив дуже багато реальної емісії в короткий час, та продав резерви на міжбанку. Долар все одно виріс, оскільки гроші, які були заведені в ОВДП в економіці не працювали.


А тепер додайте "Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.", тобто близько 80 млрд. грн. (143 - 60 необхідно для нормального функціонування банківської системи) вже чекає.
Цей потічок гривні + виплачені відсотки по ОВДП потихеньку плавно ідуть на міжбанк.
Чим закривати - знає лише 4) головний бенефіціар.

Якщо Україну приєднують до "західного світу" і основними покупцями "землі" буде захід - то все дотримається до початку продажу "землі".


Стосовно категорії 3) - вони можуть вийти лише тодіб коли запропонують посередникам приємний дисконт, щоб їх ОВДП можна було включити в ланцюжок і "віддати" НБУ. У кожного цей розмір дисконту різний.

Стосовно категорії 5) Росія. Вони також розуміють, що в кого земля, той і захищатиме свою власність, тому і робитимуть все, щоб землю не скупив Захід. Оскільки одним із методів купівлі може бути обмін ОВДП на землю, то їх треба мати в резерві.

Стосовно приватизації інших підприємств - це відвертий хлам для Заходу. (Захід пішов іншим шляхом (взяти на роботу куртого спеціаліста (скажімо з Антонова) і він допоможе зробити цю ж технологію. Дешево і сердито :mrgreen: :| ).
Отже, на мою думку процес виведеня з гривні в долар почався.

В уряду був рік часу, щоб щось реально змінити в економіці, але нічого не помінялось.
Потихеньку почався вихід.
Єдине, що робить цей вихід поки не катастрофічним - це п1) - "ті, хто відмиває гроші;" - оскільки їм (в т. числі пов'язаним особам при владі) треба зробити "транзит" в євробонди по прийнятному курсу. А оскільки іде безтоварний обмін гривні на валюту (яка колись рельно була заведена), то і курс поки не сильно валиться
m_csm1
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:36

  Xenon написав:По 5-10 коп. в день выведут курс к концу лета в горидор 28-30 за $
Что устроит и экспортеров и импортеров и большинство населения


Неустроит нерезов, которые влошились на шару в длинные инструменты, прямо перед мировым кризисом. НБУ вынужден будет слить 1/3 ЗВР или курс улетит на полтос. М3/звр уже 59 грн за бакс. Печатный станок пыхтит со страшной силой.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:39

  Moneta написав:
  Xenon написав:По 5-10 коп. в день выведут курс к концу лета в горидор 28-30 за $
Что устроит и экспортеров и импортеров и большинство населения


Неустроит нерезов, которые влошились на шару, прямо перед мировым кризисом. НБУ вынужден будет слить 1/3 ЗВР или курс улетит на полтос. М3/звр уже 59 грн за бакс.


Невлаштує лише 3)- ю категорію ат 6)-ту .
m_csm1
 
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