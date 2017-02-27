Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03

Имхо, ставки для всех стали неважными. Можно и 0% поставить.

Замысел - стричь на спредах купли-продажи.



Мораль: ждём мощных качель вверх и вниз.



Кто будет вкладываться в, допустим, 5% годовых, если можно состричь 3-5% за день?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин