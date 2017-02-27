Думка - про довгі інструменти для "которые влошились на шару в длинные инструменты" - дууууже хибна.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:43
Думка - про довгі інструменти для "которые влошились на шару в длинные инструменты" - дууууже хибна.
Востаннє редагувалось m_csm1 в Пон 27 січ, 2020 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46405 ... yatsiv-mvf
ЄЦБ чекає, що зростання доходів населення спричинить посилення споживчого попиту, і, відповідно, стимулює інфляцію, “зробивши наше життя легшим”.
Указывают на позитив умеренной инфляции.
.......... когда покупательная способность денег неконтролируемо растет, то люди, наоборот, могут перестать активно делать покупки в ожидании еще большего падения цен.......
Если образно говоря, экстраполировать это утверждение на валютные курсы в Украине,
то получится, что:
-у нас перестали покупать доллар, ожидая еще большего его падения, что мы и наблюдали в прошлом году.
Если сейчас ситуация изменится на противоположную, и доллар начнет расти помаленьку,
все больше игроков захотят подсесть на поезд, уходящий в гору.
Будет ли это движение в гору краткосрочным, вопрос конечно, если учитывать с одной стороны приватизацию,землю,и спекуляции с облигациями.
Но с другой стороны имеем такие фундаментальные факторы как:
-угнетение экономики
-негативные тенденции по трудовым ресурсам
-крупные погашения
-варранты на горизонте
-краткосрочность разрядки по Норманду и сохранение напряженной ситуации
-возможные замены в правительстве
-нестабильность пока еще мировой экономики и соответственно цен на экспорт
И самое главное - неизменность и незыблемость прогнившей монопольно-клановой системы
Все это на фоне недоверия реальных инвесторов и копеечных прямых иностранных инвестиций.
Т.е. вариант,которые многие стали считать фантастическим - курс доллара в 2020-м на уровнях 26-27 ( а в перспективе и 28), вполне возможен все-таки.
По принципу - публика наблюдает, как с каждым месяцем на определенную сумму гривны можно купить меньше валюты и присоединяется к каравану.
Ни простым наемным работникам в стране,
ни мелкому бизнесу - основе среднего класса
не стало легче.
А без этого устойчивое развитие и стабильность национальной валюты пока что - не на повестке дня.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 27 січ, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:50
Не ображайтесь, але ви вже набридли своїм ниттям тут. Пам'ятаю ви ще з грудня місяця тут мало не щодня клянчите по долар за 24, тут не стіна плачу.
Додано: Пон 27 січ, 2020 12:59
блин, в конце декабря можно было даже по 23,10 прикупиться..... Чего ждали ???
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:00
Ну, а как вы поступили бы с бумагами папуасов. Вы их купили на 3 года по 23,5 а уже через месяц дело идет к 25 всю доходность на полгода вперед съело. Зафикситься и сбросить на вторичке единственное решение. И такие сбросы очень помешают минфину завлекать новых участников в пирамиду. А без новых "партнеров" МММ долго не живут.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:03
Имхо, ставки для всех стали неважными. Можно и 0% поставить.
Замысел - стричь на спредах купли-продажи.
Мораль: ждём мощных качель вверх и вниз.
Кто будет вкладываться в, допустим, 5% годовых, если можно состричь 3-5% за день?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:08
Откупил 1700баксов по 24.50 в Конкорде. Зафиксировал минус 30коп на долларе.
Вывод: на зелёном матрасе сон куда спокойней, чем на бумагах папуасов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:17
До 4 января был в отьезде, а когда приехал, то уже был 24.
Додано: Пон 27 січ, 2020 13:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Давайте попытаемся поискать, откуда у этого явления растут ноги.
За 19 год чистая покупка валюты НБУ составила около $8 млрд. По грубым прикидкам, это означает, что было эмитировано порядка 200 млрд. грн. Рост неприкаянных остатков у банков составил порядка 100 млрд.
Т.о. мы можем утверждать, что половину вынужденной эмиссии экономика переварила. Да, это произошло не через кредитование. Деньги ушли в бюджет через облигации, а уже оттуда в экономику в виде расходов бюджета. Ну и происходило это все через банки.
Ситуация далека от идеальной, но вряд ли можно говорить о катастрофе.
Можно, конечно, обвинить НБУ в том, что выкупал излишки валюты, ане пустил рынок в разнос, но вряд ли такие обвинения будут обоснованными.
Кстати, если бы у нас бурно развивалось кредитование, мы бы жутко этого испугались и требовали прекратить строить долговую пирамиду
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