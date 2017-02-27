А что, мешок долгов, плюс экзотические ценные бумаги Яресько в наследстве.
И ни одного прорывного источника поступлений для бюджета.
В принципе вполне можно было бы и без ПИИ обойтись на первом этапе во всяком случае.
Нужен внутренний толчек развития. Дороги, которые анонсируют как драйвер - не потянут.
Нужны бабки, большие бабки внутри.
И иного пути как уменьшить количество черного нала наверху - нет :
- у олигархата -у монополий --у кланов -у большого бизнеса с его мутными схемами и копеечной оплатой наемного труда -у интернет-магазинов - мега -рассадника теневой экономики -у целой системы, связанной с таможней
Пока не прекратят искать мелочь по карманам у мелочевки и населения, и не начнут с верхних слоев - ни фига не будет. А верхние слои - это не только шальные бабки, это не6сколько миллионов челов в системе. Именно несколько миллионов, если учесть обслугу. Это тут внизу, народ заморачивается, как выжить с мизерным доходом до 1 тыс.дол.
А там-в системе 200-300 тыс.грн в месяц давно перестали считаться деньгами, так мелочевка на пожить.
Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.
А что уж о нас говорить. Это не разрыв,это прорва.
Все заточено на тех несколько миллионов ,кто в системе,или в обслуге. Дорогие рестораны, тысячи эксклюзивных бутиков, дорогие туры по планете, автосалоны с авто по 100 тыс. евриков, квартиры по 7-10 млн.( и больше)гривен за штуку.
Ай-тишники не потребляют всего этого добра столько. Более того - даже ай-тишники - просто нищие перед участниками системы (сравнительно)
А все прорвы заканчиваются экономическими землетрясениями.
Не будет ни 22, ни 23 о которых тут размечтались. Вскоре и 24 окажется лишь сновидением.
Только вверх,несмотря на приватизации и т.п. антураж.
Система экономики пока что - нежизнеспособная.
И точка.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 27 січ, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
zzzzzz написав:Банки в пятницу разместили в НБУ на двухнедельных депозитных сертификатах рекордную сумму за всю историю - 143,547 млрд.грн.
Давайте попытаемся поискать, откуда у этого явления растут ноги. За 19 год чистая покупка валюты НБУ составила около $8 млрд. По грубым прикидкам, это означает, что было эмитировано порядка 200 млрд. грн. Рост неприкаянных остатков у банков составил порядка 100 млрд. Т.о. мы можем утверждать, что половину вынужденной эмиссии экономика переварила. Да, это произошло не через кредитование. Деньги ушли в бюджет через облигации, а уже оттуда в экономику в виде расходов бюджета. Ну и происходило это все через банки. Ситуация далека от идеальной, но вряд ли можно говорить о катастрофе.
Можно, конечно, обвинить НБУ в том, что выкупал излишки валюты, ане пустил рынок в разнос, но вряд ли такие обвинения будут обоснованными.
Кстати, если бы у нас бурно развивалось кредитование, мы бы жутко этого испугались и требовали прекратить строить долговую пирамиду
З таким облізуванням банків...
Ви прям Америку відкрили, що залишкова ліквідність зʼявилась завдяки купівлі валюти НБУ.
Може Ви таки порадите що ж робити з цим "Ситуация далека от идеальной"
Вибачте, Ви вже добазікалися до того, що кредитування не потрібне, а можливо шкідливе Я з Вами не згоден!
ВО Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Ціна міді наближається до найбільш тривалого зниження з 2014 року. Мідь дешевшає дев'ятий день поспіль. О 6:57 за київським часом вона опустилася на 1,5%, до 5834,5 доларів за тонну.
Ф'ючерси на залізну руду подешевшали на сінгапурських торгах в понеділок на 6,4%, до 85 доларів за тонну. Як пише агентство Bloomberg, вони можуть впасти до 80 доларів за тонну, оскільки надлишок пропозиції прогнозувався ще до початку епідемії в Китаї.
Китай є найбільшим у світі споживачем сировини, включаючи метали. До початку вихідних з нагоди святкування Нового року за місячним календарем аналітики попереджали, що поширення вірусу може вплинути на поїздки і будівництво.
Ціни на продукцію АПК також знижуються на побоюваннях через поширення коронавірусу. Березневі ф'ючерси на соя-боби подешевшали на 0,8%, до 8,94 долара за бушель. Ф'ючерси на пшеницю з поставкою в березні втратили в ціні 1,8%, знизившись до 5,63 долара за бушель. Березневі ф'ючерси на кукурудзу подешевшали на 1,1%, до 3,83 долара за бушель.
Епідемія, викликана коронавірусом, її вплив на попит і порушення транспортного сполучення стали ударом для ринку сільгосппродукції. Трейдери розраховували на збільшення закупівель сільгосппродукції з США в Китаї після підписання угоди про "першу фазу" торгової угоди.
"По всій видимості, захворювання швидко поширюється в Китаї. Це дуже погано з точки зору економічного зростання не тільки для Китаю, але і для всієї Азії", – вважає аналітик Nirmal Bang Securities Кунал Шах, якого цитує агентство Bloomberg.
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/463953/skupka-inozemtsyamy-ukrayinskyh-derzhobligatsij-mozhe-zmitsnyty-gryvnyu-ekspert Очікуваний високий попит нерезидентів на семирічні облігації внутрішньої державної позики, дебютне розміщення яких заплановано на наступному тижні, підвищує ймовірність відновлення зміцнення гривні.
Таку думку висловив старший аналітик “Райффайзен Банку Аваль”.
Пусть покупают, на здоровье.
Цена доллара и евро при выходе по окончании срока, или даже досрочке на вторичке- их "приятно" удивит.
Но кроме овдп ведь еще есть аграрии и гастарбайтеры со своими валютными перечислениями.Мвф тоже даст денег по-любому. Ему ж надо заработать % на Украине?
jump написав:Ціни на мідь і залізну руду падають через побоювання, що поширення нового типу коронавірусу вплине на економічне зростання.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Ціна міді наближається до найбільш тривалого зниження з 2014 року. Мідь дешевшає дев'ятий день поспіль. О 6:57 за київським часом вона опустилася на 1,5%, до 5834,5 доларів за тонну.
Ф'ючерси на залізну руду подешевшали на сінгапурських торгах в понеділок на 6,4%, до 85 доларів за тонну. Як пише агентство Bloomberg, вони можуть впасти до 80 доларів за тонну, оскільки надлишок пропозиції прогнозувався ще до початку епідемії в Китаї.
Китай є найбільшим у світі споживачем сировини, включаючи метали. До початку вихідних з нагоди святкування Нового року за місячним календарем аналітики попереджали, що поширення вірусу може вплинути на поїздки і будівництво.
Ціни на продукцію АПК також знижуються на побоюваннях через поширення коронавірусу. Березневі ф'ючерси на соя-боби подешевшали на 0,8%, до 8,94 долара за бушель. Ф'ючерси на пшеницю з поставкою в березні втратили в ціні 1,8%, знизившись до 5,63 долара за бушель. Березневі ф'ючерси на кукурудзу подешевшали на 1,1%, до 3,83 долара за бушель.
Епідемія, викликана коронавірусом, її вплив на попит і порушення транспортного сполучення стали ударом для ринку сільгосппродукції. Трейдери розраховували на збільшення закупівель сільгосппродукції з США в Китаї після підписання угоди про "першу фазу" торгової угоди.
"По всій видимості, захворювання швидко поширюється в Китаї. Це дуже погано з точки зору економічного зростання не тільки для Китаю, але і для всієї Азії", – вважає аналітик Nirmal Bang Securities Кунал Шах, якого цитує агентство Bloomberg.
я писал, что цены на пшеницу упадут на 70% - вот начало...
Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».
Вот толпа подумает, что курс пойдет вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.
А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.
А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они курс вниз.
Весёлые будут месяцы!
Я процитировал свой пост от 29 Декабря 2019 по поводу 7-леток и как будет реагировать курс.
По поводу следующего месяца. Вверх, они не смогут тянуть курс по +10 копеек в день также, как они это делали вниз по -10 коп со спредом в 20 копеек "туда-сюда". А то народ будет покупать, ждать неделю и продавать (либо только покупать). При понижении была другая психология. Они играли на нервах и хотели показать, что падение будет долгим и глубоким. Типа, видите - падение доллара и спред узкий. Покупайте доллар хоть завалитесь им, но он будет только дешеветь. Они хотели чтобы доллар сливали и неважно по какому курсу на тот момент.
А рост доллара теперь будет пока так, как сейчас, а потом будет сразу на +50 копеек вверх, затем вниз на -25 копеек (типа коррекция и всё под контролем). Затем по этой же схеме снова и снова. +50 коп/-25 коп - это условно. Главное - тенденция. В таком варианте паники не будет. Народ будет видеть что гривна "отыгрывает", но отыгрыш всегда будет меньше ее падения. Народ будет жить в иллюзии отыгрыша (забывая какой точно курс был неделю назад). А спред будет 50 копеек и многие спекулянты побоятся играться в эти качели.
26 - это первая психологическая отметка. Уж слишком дорого стране обошелся низкий курс. Шоковый сценарий сразу на 28 видимо не хотят делать, а то он уйдет сразу на 30+. Поэтому будет более-менее умеренный рост по схеме 2 вгору, 1 вниз. Хотя как по мне, то шоковый сценарий был бы более правильным
Шоковый сценарий можно было бы разыграть под первые случаи коронавируса в Украине. Тогда внимание в стране будет СОВСЕМ не до курса. Тогда пропадут с прилавков лимоны и антибиотики. Народу по 1+1 будут показывать мастер-классы по шитью марлевых повязок. Тогда можно будет списать падение гривны на панические настроения и мол, мы тут не причем. Такое же было зимой 2008-2009 во время вируса А(H1N1). Почему-бы не разыграть эту партию снова?!