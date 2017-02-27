Автор77 написав:.........
А верхние слои - это не только шальные бабки, это несколько миллионов челов в системе.
Именно несколько миллионов, если учесть обслугу.
Это тут внизу, народ заморачивается, как выжить с мизерным доходом до 1 тыс.дол.
А там-в системе 200-300 тыс.грн в месяц давно перестали считаться деньгами, так мелочевка на пожить.
Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.
А что уж о нас говорить.
Это не разрыв,это прорва.
Все заточено на тех несколько миллионов ,кто в системе,или в обслуге.
Дорогие рестораны, тысячи эксклюзивных бутиков, дорогие туры по планете, автосалоны с авто по 100 тыс. евриков, квартиры по 7-10 млн.( и больше)гривен за штуку.
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Какие-то у Вас оценки ... завышенные.
Если таких несколько миллионов, то для Украины с населением 37 млн. это уже много. А если добавить членов семей, то уже очень много. В таком случае деньги "протекали" бы и вниз и бедных было бы гораздо меньше и бедность была бы не такая вопиющая.