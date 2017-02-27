Автор77 написав:......... А верхние слои - это не только шальные бабки, это несколько миллионов челов в системе. Именно несколько миллионов, если учесть обслугу. Это тут внизу, народ заморачивается, как выжить с мизерным доходом до 1 тыс.дол.
А там-в системе 200-300 тыс.грн в месяц давно перестали считаться деньгами, так мелочевка на пожить.
Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.
А что уж о нас говорить. Это не разрыв,это прорва.
Все заточено на тех несколько миллионов ,кто в системе,или в обслуге. Дорогие рестораны, тысячи эксклюзивных бутиков, дорогие туры по планете, автосалоны с авто по 100 тыс. евриков, квартиры по 7-10 млн.( и больше)гривен за штуку. .........
Какие-то у Вас оценки ... завышенные. Если таких несколько миллионов, то для Украины с населением 37 млн. это уже много. А если добавить членов семей, то уже очень много. В таком случае деньги "протекали" бы и вниз и бедных было бы гораздо меньше и бедность была бы не такая вопиющая.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
BenDover написав:............. Шоковый сценарий можно было бы разыграть под первые случаи коронавируса в Украине. Тогда внимание в стране будет СОВСЕМ не до курса. Тогда пропадут с прилавков лимоны и антибиотики. Народу по 1+1 будут показывать мастер-классы по шитью марлевых повязок. Тогда можно будет списать падение гривны на панические настроения и мол, мы тут не причем. Такое же было зимой 2008-2009 во время вируса А(H1N1). Почему-бы не разыграть эту партию снова?! ............
Зимой 2008-2009 рост курса был из-за вируса А(H1N1)? Ну-ну.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
75 мио тонн плюс неучтёнка,явно рекорд,при совке собирали 20 мио тонн с приписками и с частично оккупированными территориями,а теперь минимум в 4 раза это слабые?
Вы как заслуженный медалист можете сказать,а какие будут лично для вас не слабые?
Требуется удвоить урожай в 20-м году или как?
Ракетчики проснулись,уважаемые зеленозаборные,а как прокомментируете тот факт,что валютчики столицы выше чем по 24.40 не берут?
Плюс явный перекос в сторону продать?
Что все люди не понимают,что это последний вагон и идём на 30?
А ваши перлы про то что население хочет 28-30 это вообще сказка,ещё скажите что вам лично курс 8 мешал,просто хотели коммуналку в 10 раз выше,хотели бензин и все цены в 3 или 4 раза больше,хотели валить на заработки миллионами,перлы за перлом,перлом погоняет
Нищета делает своё дело,все перепуганные давно в долларе,а пересичным курс уже явно побоку,главное уплатить за справедливую коммуналь,за справедливый проезд,за справедливые цены в магазинах,всё справедливое,на курс уже плевать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Автор77 написав: Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.
А что уж о нас говорить. Это не разрыв,это прорва.
Причем эту прорву видно невооруженным взглядом, стоит например, съездить куда-то в Восточную Европу. В Венгрии например, видел правительственный кортеж - все автомобили Шкода - а у нас Мерседесы - видимо мы побогаче будем
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!