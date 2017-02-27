Додано: Пон 27 січ, 2020 14:46

zzzzzz написав: слабые результаты агросектора.

слабые результаты агросектора.

Нику а себэ,а какие не слабые?75 мио тонн плюс неучтёнка,явно рекорд,при совке собирали 20 мио тонн с приписками и с частично оккупированными территориями,а теперь минимум в 4 раза это слабые?Вы как заслуженный медалист можете сказать,а какие будут лично для вас не слабые?Требуется удвоить урожай в 20-м году или как?Ракетчики проснулись,уважаемые зеленозаборные,а как прокомментируете тот факт,что валютчики столицы выше чем по 24.40 не берут?Плюс явный перекос в сторону продать?Что все люди не понимают,что это последний вагон и идём на 30?А ваши перлы про то что население хочет 28-30 это вообще сказка,ещё скажите что вам лично курс 8 мешал,просто хотели коммуналку в 10 раз выше,хотели бензин и все цены в 3 или 4 раза больше,хотели валить на заработки миллионами,перлы за перлом,перлом погоняетНищета делает своё дело,все перепуганные давно в долларе,а пересичным курс уже явно побоку,главное уплатить за справедливую коммуналь,за справедливый проезд,за справедливые цены в магазинах,всё справедливое,на курс уже плевать(((