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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3639364036413642>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 214
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:26

  Автор77 написав:.........
А верхние слои - это не только шальные бабки, это несколько миллионов челов в системе.
Именно несколько миллионов, если учесть обслугу.
Это тут внизу, народ заморачивается, как выжить с мизерным доходом до 1 тыс.дол.

А там-в системе 200-300 тыс.грн в месяц давно перестали считаться деньгами, так мелочевка на пожить.

Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.

А что уж о нас говорить.
Это не разрыв,это прорва.

Все заточено на тех несколько миллионов ,кто в системе,или в обслуге.
Дорогие рестораны, тысячи эксклюзивных бутиков, дорогие туры по планете, автосалоны с авто по 100 тыс. евриков, квартиры по 7-10 млн.( и больше)гривен за штуку.
.........

Какие-то у Вас оценки ... завышенные.
Если таких несколько миллионов, то для Украины с населением 37 млн. это уже много. А если добавить членов семей, то уже очень много. В таком случае деньги "протекали" бы и вниз и бедных было бы гораздо меньше и бедность была бы не такая вопиющая.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:32

  BenDover написав:.............
Шоковый сценарий можно было бы разыграть под первые случаи коронавируса в Украине. Тогда внимание в стране будет СОВСЕМ не до курса. Тогда пропадут с прилавков лимоны и антибиотики. Народу по 1+1 будут показывать мастер-классы по шитью марлевых повязок. Тогда можно будет списать падение гривны на панические настроения и мол, мы тут не причем. Такое же было зимой 2008-2009 во время вируса А(H1N1). Почему-бы не разыграть эту партию снова?!
............

Зимой 2008-2009 рост курса был из-за вируса А(H1N1)?
Ну-ну.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:46

  zzzzzz написав: слабые результаты агросектора.

Нику а себэ,а какие не слабые?

75 мио тонн плюс неучтёнка,явно рекорд,при совке собирали 20 мио тонн с приписками и с частично оккупированными территориями,а теперь минимум в 4 раза это слабые?

Вы как заслуженный медалист можете сказать,а какие будут лично для вас не слабые?

Требуется удвоить урожай в 20-м году или как? :lol: :lol:

Ракетчики проснулись,уважаемые зеленозаборные,а как прокомментируете тот факт,что валютчики столицы выше чем по 24.40 не берут?

Плюс явный перекос в сторону продать?

Что все люди не понимают,что это последний вагон и идём на 30?

А ваши перлы про то что население хочет 28-30 это вообще сказка,ещё скажите что вам лично курс 8 мешал,просто хотели коммуналку в 10 раз выше,хотели бензин и все цены в 3 или 4 раза больше,хотели валить на заработки миллионами,перлы за перлом,перлом погоняет :lol:

Нищета делает своё дело,все перепуганные давно в долларе,а пересичным курс уже явно побоку,главное уплатить за справедливую коммуналь,за справедливый проезд,за справедливые цены в магазинах,всё справедливое,на курс уже плевать(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отгадайте загадку: "Тонет экспортер, импортер и охранник супермаркета. Кого рациональнее спасать правительству?"
BenDover
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:27

  Вкладчик1234 написав:Откупил 1700баксов по 24.50 в Конкорде. Зафиксировал минус 30коп на долларе.

Вывод: на зелёном матрасе сон куда спокойней, чем на бумагах папуасов


Вы всю позу откупили которую по 24,20 продавали ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:40

  Автор77 написав:
Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.

А что уж о нас говорить.
Это не разрыв,это прорва.


Причем эту прорву видно невооруженным взглядом, стоит например, съездить куда-то в Восточную Европу. В Венгрии например, видел правительственный кортеж - все автомобили Шкода - а у нас Мерседесы - видимо мы побогаче будем :evil:
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:40

  BenDover написав: Кого рациональнее спасать правительству?"


Ваш ответ спасать одного горного гордого барана,который сел в последний вагон по 28 и выше?

Если что,то вы своей котлеткой в 1700 долларов сольётесь по чём уже будет и закроете кредит в динеро?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:40

Отмечу одно наблюдение за сегодня. Никаких выводов не делаю, сами делайте выводы, просто наблюдение.

Покупка на нале ниже межбанка уже на 20 коп.
Сегодня нал в Киеве покупает 24,40 , межбанк доходил до 24,60 сейчас 24,57

Вчера нал покупал 24,27-24,30 даже не смотря на то что межбанк закрылся 44/48

Межбанк тянет курс вверх, нал растет за межбанком, но очень не охотно с расширением спреда.

Виктория 24,35/24,50
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:45

  zzzzzz написав:Отмечу одно наблюдение за сегодня. Никаких выводов не делаю, сами делайте выводы, просто наблюдение.

Покупка на нале ниже межбанка уже на 20 коп.
Сегодня нал в Киеве покупает 24,40 , межбанк доходил до 24,60 сейчас 24,57

Вчера нал покупал 24,27-24,30 даже не смотря на то что межбанк закрылся 44/48

Межбанк тянет курс вверх, нал растет за межбанком, но очень не охотно с расширением спреда.

Виктория 24,35/24,50

В прошлом году в ОВГЗ залили около $5 млрд, если не больше. Зальют столько в этом же?
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев окна доллар:
Прием - 24.33-40
Продажа - 24.40-45

У белок крыша поехала, светят 24.50-24.65
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