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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3639364036413642

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 214
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:52

  rasmus написав:Киев окна доллар:
Прием - 24.33-40
Продажа - 24.40-45

У белок крыша поехала, светят 24.50-24.65


При таком курсе однозначно гривны нет в кассе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:54

  zzzzzz написав:
Межбанк тянет курс вверх, нал растет за межбанком, но очень не охотно с расширением спреда.

Виктория 24,35/24,50

Перестраховываются, перед НГ уже набегались впереди паравоза (межбанка)
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 15:55

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Отмечу одно наблюдение за сегодня. Никаких выводов не делаю, сами делайте выводы, просто наблюдение.

Покупка на нале ниже межбанка уже на 20 коп.
Сегодня нал в Киеве покупает 24,40 , межбанк доходил до 24,60 сейчас 24,57

Вчера нал покупал 24,27-24,30 даже не смотря на то что межбанк закрылся 44/48

Межбанк тянет курс вверх, нал растет за межбанком, но очень не охотно с расширением спреда.

Виктория 24,35/24,50

В прошлом году в ОВГЗ залили около $5 млрд, если не больше. Зальют столько в этом же?


Я могу вам показать выдержку из планов по займам согласно закона о держбюджете, но это не показатель, планы Минфин может менять, главное не вылезти за рамки разрешенного роста гос.долга. Так что Минфин будет ориентироваться по рынку.
Однозначно можно сказать что Минфин настроен увеличивать долю гос.долга в национальной валюте. А вот насколько получится за год, думаю этого не знает даже сам Минфин.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:01

  zzzzzz написав:Я могу вам показать выдержку из планов по займам согласно закона о держбюджете, но это не показатель, планы Минфин может менять, главное не вылезти за рамки разрешенного роста гос.долга. Так что Минфин будет ориентироваться по рынку.
Однозначно можно сказать что Минфин настроен увеличивать долю гос.долга в национальной валюте. А вот насколько получится за год, думаю этого не знает даже сам Минфин.

Незаметно для гривны эти $5 млрд не могли пройти. Для удержания стабильного курса и дальнейшего укрепляжа, нужно продолжение банкета. Сомневаюсь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:02

  zzzzzz написав:
  Вкладчик1234 написав:Откупил 1700баксов по 24.50 в Конкорде. Зафиксировал минус 30коп на долларе.

Вывод: на зелёном матрасе сон куда спокойней, чем на бумагах папуасов


Вы всю позу откупили которую по 24,20 продавали ?

Продавал 4к
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:03

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з......................27.01.2020...................28.01.2020
дата розрахунку.....................24.01.2020...................27.01.2020
Євро........................................26,8495........................27,121
Долар США............................24,3301.........................24,5984
После полудня доллар прибавил чуть меньше двух копеек.
Открылись на 5 копеек выше закрытия пятницы. Достаточно долго, до 10-50 биды, по которым мы традиционно отслеживаем курс, оставались неизменными, но за это время спред постепенно расширился на копейку, что несколько непривычно для начала торгов. За следующие 30 минут достаточно интенсивно выросли на 9 копеек, вернув спред обратно к 3 копейкам. После этого наступила стабильность. Только около 11-40 сузили спред снизу на полкопейки.
Период стабильности продлился почти 2 часа, что позволяет считать его несколько преждевременным обеденным перерывом. С 13-10 до 13-50 выросли на 1.5 копейки, 50 минут постояли на месте и начали снижение.
Официальный курс встретили котировками 24.5700 - 24.6100. За день выросли на 18 копеек относительно открытия и на 23 копейки относительно закрытия пятницы.
Активность на торгах сегодня сохранялась достаточно долго, после 14 еще торговали.
Высоко оцениваю вероятность участи в торгах регулятора.

Этот день в истории:
2019 - 27.8173 (+3) -322
2018 - 28.5486 (-20) -395

2017 - 27.1922 (-2)
2016 - 24.8705 (+3)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:09

  somilitark написав:
  BenDover написав: Кого рациональнее спасать правительству?"


Ваш ответ спасать одного горного гордого барана,который сел в последний вагон по 28 и выше?

Если что,то вы своей котлеткой в 1700 долларов сольётесь по чём уже будет и закроете кредит в динеро?


вы меня с кем-то путаете. Какие котлетки? Какие кредиты? Какие вагоны? Если уж цитируте, так цитируйте того, кому это адресовано.
BenDover
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:23

  ЛАД написав:
  Автор77 написав:.........
А верхние слои - это не только шальные бабки, это несколько миллионов челов в системе.
Именно несколько миллионов, если учесть обслугу.
Это тут внизу, народ заморачивается, как выжить с мизерным доходом до 1 тыс.дол.

А там-в системе 200-300 тыс.грн в месяц давно перестали считаться деньгами, так мелочевка на пожить.

Вон в мире эксперты указывают на разрыв между богатыми и бедными как на возможную причину следующего финансово-экономического кризиса.

А что уж о нас говорить.
Это не разрыв,это прорва.

Все заточено на тех несколько миллионов ,кто в системе,или в обслуге.
Дорогие рестораны, тысячи эксклюзивных бутиков, дорогие туры по планете, автосалоны с авто по 100 тыс. евриков, квартиры по 7-10 млн.( и больше)гривен за штуку.
.........

Какие-то у Вас оценки ... завышенные.
Если таких несколько миллионов, то для Украины с населением 37 млн. это уже много. А если добавить членов семей, то уже очень много. В таком случае деньги "протекали" бы и вниз и бедных было бы гораздо меньше и бедность была бы не такая вопиющая.
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