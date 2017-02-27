Додано: Пон 27 січ, 2020 16:03

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з......................27.01.2020...................28.01.2020

дата розрахунку.....................24.01.2020...................27.01.2020

Євро........................................26,8495........................27,121

Долар США............................24,3301.........................24,5984

После полудня доллар прибавил чуть меньше двух копеек.

Открылись на 5 копеек выше закрытия пятницы. Достаточно долго, до 10-50 биды, по которым мы традиционно отслеживаем курс, оставались неизменными, но за это время спред постепенно расширился на копейку, что несколько непривычно для начала торгов. За следующие 30 минут достаточно интенсивно выросли на 9 копеек, вернув спред обратно к 3 копейкам. После этого наступила стабильность. Только около 11-40 сузили спред снизу на полкопейки.

Период стабильности продлился почти 2 часа, что позволяет считать его несколько преждевременным обеденным перерывом. С 13-10 до 13-50 выросли на 1.5 копейки, 50 минут постояли на месте и начали снижение.

Официальный курс встретили котировками 24.5700 - 24.6100. За день выросли на 18 копеек относительно открытия и на 23 копейки относительно закрытия пятницы.

Активность на торгах сегодня сохранялась достаточно долго, после 14 еще торговали.

Высоко оцениваю вероятность участи в торгах регулятора.



Этот день в истории:

2019 - 27.8173 (+3) -322

2018 - 28.5486 (-20) -395



2017 - 27.1922 (-2)

2016 - 24.8705 (+3)