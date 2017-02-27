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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3641364236433644>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 214
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:33

  Автор77 написав:
К сожалению, об этом не говорят по каналам и не пишут в СМИ,

только вот здесь на ветке можно порассуждать.
.

Хорошая у ДС была статья "за паникерство"
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:48

  Xenon написав:По 5-10 коп. в день выведут курс к концу лета в горидор 28-30 за $
Что устроит и экспортеров и импортеров и большинство населения

Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40 8)
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:53

  Starikan написав:Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40 8)

При ревальвации импорт или не подешевел или подешевел крайне незначительно.
Ритейл тоже
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:57

  Starikan написав:
  Xenon написав:По 5-10 коп. в день выведут курс к концу лета в коридор 28-30 за $
Что устроит и экспортеров и импортеров и большинство населения

Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40 8)

Угу, и когда большинство населения пересчитает свою неизменную зарплату по этому новому курсу, сравнит сколько это было в $ раньше и увидит, что на нее можно купить по новым ценам ритейла :?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В контексте будущего гривны и экономической системы:

https://news.finance.ua/ua/news/-/46414 ... ni-poslugy

НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги.
За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ «УАПРОМ» є власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін (50%) та його дружина Ірина Чечоткіна (50%) через кіпрську компанію Теманія Ентерпрайзиз Лтд (TEMANIA ENTERPRISES LIMITED), яка володіє ТОВ “Розетка УА”.

Кипр, спекуляции облигациями, извращенная судебная система,массовая неуплата налогов с низу до верха.

Придут ли реальные инвесторы с миллиардами долларов ПИИ в страну, где надо работать по внутренним специфическим, а не по общеевропейским принципам - сомнительно.


А тем временем, даже небогатые сравнительно с Украиной страны :

https://news.finance.ua/ua/news/-/46408 ... -2023-roku

Плани Болгарії про те, щоб увійти в залу очікування Єврозони навесні цього року і прийняти її як офіційну валюту в 2023 році, “повністю передбачувані”.
Георгієва сказала, що президент Європейського центрального банку Крістін Лагард “дуже позитивно” сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону і сказала їй на Світовому економічному форумі в Давосі, що “здається, що в моєму залі, де відбудуться зустрічі єврозони, скоро будуть говорити болгарською”.

Георгієва сказала, що вступ до єврозони буде вигідним для країни і забезпечить більшу грошову безпеку та захистить її від глобальної невизначеності. Болгарія, валюта якої вже прив’язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу, але також є однією з найбідніших і найкорумпованіших країн-членів ЄС.


Как видим в Болгарии также есть такое понятие как бедность и коррупция.

Только вот систему они не создают,
не та величина, не тот объем этих факторов в стране.

А вообще классно.
Рад за них.
Отсутствие массового правового беспредела и клановости.
ЕС.
Общий позитив.
И вот теперь - заслуженная, заработанная Еврозона.

Да и еще - никаких скачков нац.валюты.
Туда сюда обратно,тебе и мне приятно. :)
Никаких качелей.

Многие годы стабильная привязка 1-957 лева за 1 евро,
привязка именно к евро,
ну а доллар, в зависимости от курса евро.
Добавлю-зарплаты выше наших и то достаточно ощутимо,цены -что-то ниже,
что-то одинаково, что-то если и выше, то чисто символически.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 27 січ, 2020 17:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03

  Xenon написав:
  Starikan написав: Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40 8)
При ревальвации импорт или не подешевел или подешевел крайне незначительно.
Ритейл тоже

При ревальвации - разумеется, не подешевел, у нас же все бизнесмены - "нелохи" (с).
И продолжали, как многие утверждали на форуме, держать на 28-30.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

АЛЛА онлайн 24,45 берёт, гривны вагон и малая тележка)))
skorpi
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:12

  ЛАД написав:Какие-то у Вас оценки ... завышенные.
Если таких несколько миллионов, то для Украины с населением 37 млн. это уже много. А если добавить членов семей, то уже очень много. В таком случае деньги "протекали" бы и вниз и бедных было бы гораздо меньше и бедность была бы не такая вопиющая.


Даже очень завышенные. Автомобилей дороже 65 тыс долларов официально в Украине всего 3600 штук (порог уплаты транспортного "налога на роскошь").

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/18/650708/

Да, сколько то еще есть дорогих авто возрастом старше 5 лет (по ним налог не платится вне зависимости от оценки стоимости), и сколько то дорогих авто возрастом младше 5 лет, по которым была занижена оценка, чтобы не платить налог - это все увеличивает реальное количество элитных и люксовых авто в стране.

Но с другой стороны, на каждого владельца таких авто их приходится не одно, а больше (как не вспомнить последнего нашумевшего - Микитася :mrgreen: ). Поэтому если переводить в количество богатых семей, то плюс-минус до 10 тыс их и будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Дел
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 січ, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:сколько то дорогих авто возрастом младше 5 лет, по которым была занижена оценка, чтобы не платить налог

Вы наверно не знакомы с тем, как рассчитывается этот налог.
Оценивается не конкретное авто, а модель. Данные по тому, с какие моедели каких производителей попадают под налогообложение публикуются на сайте минэкономики
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA

Нельзя занизить оценку по конкретному экземпляру
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