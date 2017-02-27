Хорошая у ДС была статья "за паникерство"
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:33
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:48
Угу, особенно когда ритейл заложится на 35-40
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:53
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:57
Угу, и когда большинство населения пересчитает свою неизменную зарплату по этому новому курсу, сравнит сколько это было в $ раньше и увидит, что на нее можно купить по новым ценам ритейла
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В контексте будущего гривны и экономической системы:
https://news.finance.ua/ua/news/-/46414 ... ni-poslugy
НБУ дозволив Rozetka надавати платіжні послуги.
За даними Youcontrol, кінцевими бенефіціарами ТОВ «УАПРОМ» є власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін (50%) та його дружина Ірина Чечоткіна (50%) через кіпрську компанію Теманія Ентерпрайзиз Лтд (TEMANIA ENTERPRISES LIMITED), яка володіє ТОВ “Розетка УА”.
Кипр, спекуляции облигациями, извращенная судебная система,массовая неуплата налогов с низу до верха.
Придут ли реальные инвесторы с миллиардами долларов ПИИ в страну, где надо работать по внутренним специфическим, а не по общеевропейским принципам - сомнительно.
А тем временем, даже небогатые сравнительно с Украиной страны :
https://news.finance.ua/ua/news/-/46408 ... -2023-roku
Плани Болгарії про те, щоб увійти в залу очікування Єврозони навесні цього року і прийняти її як офіційну валюту в 2023 році, “повністю передбачувані”.
Георгієва сказала, що президент Європейського центрального банку Крістін Лагард “дуже позитивно” сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону і сказала їй на Світовому економічному форумі в Давосі, що “здається, що в моєму залі, де відбудуться зустрічі єврозони, скоро будуть говорити болгарською”.
Георгієва сказала, що вступ до єврозони буде вигідним для країни і забезпечить більшу грошову безпеку та захистить її від глобальної невизначеності. Болгарія, валюта якої вже прив’язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу, але також є однією з найбідніших і найкорумпованіших країн-членів ЄС.
Как видим в Болгарии также есть такое понятие как бедность и коррупция.
Только вот систему они не создают,
не та величина, не тот объем этих факторов в стране.
А вообще классно.
Рад за них.
Отсутствие массового правового беспредела и клановости.
ЕС.
Общий позитив.
И вот теперь - заслуженная, заработанная Еврозона.
Да и еще - никаких скачков нац.валюты.
Туда сюда обратно,тебе и мне приятно.
Никаких качелей.
Многие годы стабильная привязка 1-957 лева за 1 евро,
привязка именно к евро,
ну а доллар, в зависимости от курса евро.
Добавлю-зарплаты выше наших и то достаточно ощутимо,цены -что-то ниже,
что-то одинаково, что-то если и выше, то чисто символически.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 27 січ, 2020 17:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:03
При ревальвации - разумеется, не подешевел, у нас же все бизнесмены - "нелохи" (с).
И продолжали, как многие утверждали на форуме, держать на 28-30.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
АЛЛА онлайн 24,45 берёт, гривны вагон и малая тележка)))
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:12
Даже очень завышенные. Автомобилей дороже 65 тыс долларов официально в Украине всего 3600 штук (порог уплаты транспортного "налога на роскошь").
Да, сколько то еще есть дорогих авто возрастом старше 5 лет (по ним налог не платится вне зависимости от оценки стоимости), и сколько то дорогих авто возрастом младше 5 лет, по которым была занижена оценка, чтобы не платить налог - это все увеличивает реальное количество элитных и люксовых авто в стране.
Но с другой стороны, на каждого владельца таких авто их приходится не одно, а больше (как не вспомнить последнего нашумевшего - Микитася ). Поэтому если переводить в количество богатых семей, то плюс-минус до 10 тыс их и будет
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Дел
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 січ, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вы наверно не знакомы с тем, как рассчитывается этот налог.
Оценивается не конкретное авто, а модель. Данные по тому, с какие моедели каких производителей попадают под налогообложение публикуются на сайте минэкономики
Нельзя занизить оценку по конкретному экземпляру
|