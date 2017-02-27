Закупился? Он же вроде лил.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:43
Додано: Пон 27 січ, 2020 17:52
Курси на зараз - майже все зелене
Вітаюсь совсіма.
Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку!
17:00
День девальвації. Підросли навкруги на 5-8 копійок.
11:00
Офіційні курси ДУЖЕ ВИРОСЛИ
Євро (₴ --> €) 26,8495 + 0,2715 = 27,1210 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,3310 + 0,2683 = 24,5984.
І чомусь євро більше підросло, хоча в Світі воно впало!
А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть!
ВО
PS
Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету.
А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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