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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3641364236433644

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 214
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
25
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:43

  antey1969 написав:Как-то уж слишком резко НБУ сегодня закупился.
Причем на фоне падения мировых биржевых котировок.
Перестраховывается? Или просто решил поддержать загон?

Закупился? Он же вроде лил.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:51

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Сорь, не за тот день посмотрел)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:52

Курси на зараз - майже все зелене

  zzzzzz написав:Отмечу одно наблюдение за сегодня. Никаких выводов не делаю, сами делайте выводы, просто наблюдение.

Покупка на нале ниже межбанка уже на 20 коп.
Сегодня нал в Киеве покупает 24,40 , межбанк доходил до 24,60 сейчас 24,57

Вчера нал покупал 24,27-24,30 даже не смотря на то что межбанк закрылся 44/48

Межбанк тянет курс вверх, нал растет за межбанком, но очень не охотно с расширением спреда.

Виктория 24,35/24,50



Вітаюсь совсіма.
Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку!
17:00
Зображення
День девальвації. Підросли навкруги на 5-8 копійок.

11:00
Зображення
Офіційні курси ДУЖЕ ВИРОСЛИ

Євро (₴ --> €) 26,8495 + 0,2715 = 27,1210 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,3310 + 0,2683 = 24,5984.

І чомусь євро більше підросло, хоча в Світі воно впало!
Зображення
А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть!

ВО

PS
Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету.
А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану :?: :wink:

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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