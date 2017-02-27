RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3642364336443645>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 216
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
27
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:43

  antey1969 написав:Как-то уж слишком резко НБУ сегодня закупился.
Причем на фоне падения мировых биржевых котировок.
Перестраховывается? Или просто решил поддержать загон?

Закупился? Он же вроде лил.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21276
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1419 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:51

hxbbgaf
Сорь, не за тот день посмотрел)))
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8974
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:52

Курси на зараз - майже все зелене

  zzzzzz написав:Отмечу одно наблюдение за сегодня. Никаких выводов не делаю, сами делайте выводы, просто наблюдение.

Покупка на нале ниже межбанка уже на 20 коп.
Сегодня нал в Киеве покупает 24,40 , межбанк доходил до 24,60 сейчас 24,57

Вчера нал покупал 24,27-24,30 даже не смотря на то что межбанк закрылся 44/48

Межбанк тянет курс вверх, нал растет за межбанком, но очень не охотно с расширением спреда.

Виктория 24,35/24,50



Вітаюсь совсіма.
Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку!
17:00
Зображення
День девальвації. Підросли навкруги на 5-8 копійок.

11:00
Зображення
Офіційні курси ДУЖЕ ВИРОСЛИ

Євро (₴ --> €) 26,8495 + 0,2715 = 27,1210 гривні
Долар США (₴ --> $) 24,3310 + 0,2683 = 24,5984.

І чомусь євро більше підросло, хоча в Світі воно впало!
Зображення
А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть!

ВО

PS
Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету.
А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану :?: :wink:

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1272 раз.
 
Профіль
2
2
8
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:55

  kolyuchy написав:
  zРадио написав:сколько то дорогих авто возрастом младше 5 лет, по которым была занижена оценка, чтобы не платить налог

Вы наверно не знакомы с тем, как рассчитывается этот налог.
Оценивается не конкретное авто, а модель. Данные по тому, с какие моедели каких производителей попадают под налогообложение публикуются на сайте минэкономики
http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA

Нельзя занизить оценку по конкретному экземпляру


Спасибо, не знаком - не имею такого счастья пока :lol: Тогда получается, что в список 3600 не попали только дорогие авто возрастом старше 5 лет. Но судя по тому, что ГФС не относит даже 2-летнюю Audi Q7 к роскоши, возрастных дорогих авто на всю страну всего несколько десятков...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4757
З нами з: 02.05.18
Подякував: 893 раз.
Подякували: 2039 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:37

  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Как-то уж слишком резко НБУ сегодня закупился.
Причем на фоне падения мировых биржевых котировок.
Перестраховывается? Или просто решил поддержать загон?

Закупился? Он же вроде лил.


  antey1969 написав:hxbbgaf
Сорь, не за тот день посмотрел)))

:) так что там в итоге то было ? :)
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 484
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1749 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:40

  Игорь написав:
  hxbbgaf написав:
  antey1969 написав:Как-то уж слишком резко НБУ сегодня закупился.
Причем на фоне падения мировых биржевых котировок.
Перестраховывается? Или просто решил поддержать загон?

Закупился? Он же вроде лил.


  antey1969 написав:hxbbgaf
Сорь, не за тот день посмотрел)))

:) так что там в итоге то было ? :)

Налил 25
vittore64501
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 10.01.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:51

Ахметов купив найдорожчу віллу у світі. Раніше нею володів король Бельгії
Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова придбала у виробника алкоголю Campari Group історичний особняк Villa Les Cedres у Франції за 200 млн євро.
Villa Les Cedres розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра у французькому регіоні Прованс.

Серед її колишніх власників — король Бельгії Леопольд II. Особняк був виставлений на продаж за 350 млн євро, за що отримав назву найдорожчої вілли у світі. У результаті був проданий за 200 млн євро в жовтні 2019 року «неназваному покупцеві». Цим покупцем і виявилася SCM Ахметова.
Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.
jump
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый Вечер.
Всем Здоровья .
Вечерние ОКНА
ПРОДАЖА 24,50 ,....24,55 ....24,52

Любые суммы....
С Уважением .
холява
2
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2150 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 18:59

  Автор77 написав:
  Автор77 написав:.........




Ну я имел ввиду с членами семьи.
И с обслугой, под обслугой понимаю не в прямом смысле слуг и служанок,а тех кто поддерживает функционирование схемы, и получает также немаленький доход от этого,явно не десятки тысяч гривен в месяц, а посущественнее.

Насчет "протекали",очень меткое выражение.

Но "протекают" сравнительно не такие уж большие объемы.

Часть коррупционно-клановых денег крутится в стране - рынок недвижимости, авто, суперджетов, яхт и просто дорогих вещей и т.п.

Но основная часть выводится.
Что-то возвращается-реинвестируется назад с Кипра и других зон, но немаленькая часть
оседает в активах других стран, акции, предприятия та же недвижимость и т.п.

Именно отсюда такие низы украинской экономики и отставание от Польши по национальному богатству в шесть раз.

Деньги эти паразитические
экономическая система паразитическая
и простые также уже стараются выудить в этой системе свою копеечку, пиджаки в Польшу, контрабанда из приграничных Бедронок, покупка безналоговой технгики в интеренет-магазинах и т.п.

Все круг замкнулся, это и есть система.
Нежизнеспособная и ведущая
в т.ч. к нестабильности нац валюты, ее невозможности окрепнуть по примеру польской и других стран восточной Европы,
и к постыдному прозябанию на задворках мировой экономики.

Результат системы - Новопечерские Липки, Новые Петривцы и Конча Заспа с одной стороны,
и бабулька ,которая просит отвесить 50-100 грам конфет в магазине сладости ,или взвесить два-три блинчика в магазине замороженных продуктов.

К сожалению, об этом не говорят по каналам и не пишут в СМИ,

только вот здесь на ветке можно порассуждать.

И то многие просто не поймут.



Здравствуйте .
Знаете какие люди считаются нудными ?
Это те, у которых спрашивают при встрече ...как дела ?
...а они начинают рассказывать все подробно ....

Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?
холява
2
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2150 раз.
Подякували: 1991 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?

Давайте будем терпимее.
Автор77 недавно признался, что он юрист. Это профессиональное.
Юрист - человек, который может написать десятистраничный текст и назвать его кратким (с)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 4421 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
  #<1 ... 3642364336443645>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1661, 1662, 1663
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16629 2061893
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 18:05
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 676, 677, 678
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6775 1501233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 14:05
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 33, 34, 35
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
346 57558
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 16:04
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.