Автор77 написав:

.........Ну я имел ввиду с членами семьи.И с обслугой, под обслугой понимаю не в прямом смысле слуг и служанок,а тех кто поддерживает функционирование схемы, и получает также немаленький доход от этого,явно не десятки тысяч гривен в месяц, а посущественнее.Насчет "протекали",очень меткое выражение.Но "протекают" сравнительно не такие уж большие объемы.Часть коррупционно-клановых денег крутится в стране - рынок недвижимости, авто, суперджетов, яхт и просто дорогих вещей и т.п.Но основная часть выводится.Что-то возвращается-реинвестируется назад с Кипра и других зон, но немаленькая частьоседает в активах других стран, акции, предприятия та же недвижимость и т.п.Именно отсюда такие низы украинской экономики и отставание от Польши по национальному богатству в шесть раз.Деньги эти паразитическиеэкономическая система паразитическаяи простые также уже стараются выудить в этой системе свою копеечку, пиджаки в Польшу, контрабанда из приграничных Бедронок, покупка безналоговой технгики в интеренет-магазинах и т.п.Все круг замкнулся, это и есть система.Нежизнеспособная и ведущаяв т.ч. к нестабильности нац валюты, ее невозможности окрепнуть по примеру польской и других стран восточной Европы,и к постыдному прозябанию на задворках мировой экономики.Результат системы - Новопечерские Липки, Новые Петривцы и Конча Заспа с одной стороны,и бабулька ,которая просит отвесить 50-100 грам конфет в магазине сладости ,или взвесить два-три блинчика в магазине замороженных продуктов.К сожалению, об этом не говорят по каналам и не пишут в СМИ,только вот здесь на ветке можно порассуждать.И то многие просто не поймут.