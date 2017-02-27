І чомусь євро більше підросло, хоча в Світі воно впало! А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть!
ВО
PS Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету. А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Спасибо, не знаком - не имею такого счастья пока Тогда получается, что в список 3600 не попали только дорогие авто возрастом старше 5 лет. Но судя по тому, что ГФС не относит даже 2-летнюю Audi Q7 к роскоши, возрастных дорогих авто на всю страну всего несколько десятков...
Ахметов купив найдорожчу віллу у світі. Раніше нею володів король Бельгії Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited Ріната Ахметова придбала у виробника алкоголю Campari Group історичний особняк Villa Les Cedres у Франції за 200 млн євро. Villa Les Cedres розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра у французькому регіоні Прованс.
Серед її колишніх власників — король Бельгії Леопольд II. Особняк був виставлений на продаж за 350 млн євро, за що отримав назву найдорожчої вілли у світі. У результаті був проданий за 200 млн євро в жовтні 2019 року «неназваному покупцеві». Цим покупцем і виявилася SCM Ахметова. Компанія розглядає актив як довгострокову інвестицію.
Ну я имел ввиду с членами семьи. И с обслугой, под обслугой понимаю не в прямом смысле слуг и служанок,а тех кто поддерживает функционирование схемы, и получает также немаленький доход от этого,явно не десятки тысяч гривен в месяц, а посущественнее.
Насчет "протекали",очень меткое выражение.
Но "протекают" сравнительно не такие уж большие объемы.
Часть коррупционно-клановых денег крутится в стране - рынок недвижимости, авто, суперджетов, яхт и просто дорогих вещей и т.п.
Но основная часть выводится. Что-то возвращается-реинвестируется назад с Кипра и других зон, но немаленькая часть оседает в активах других стран, акции, предприятия та же недвижимость и т.п.
Именно отсюда такие низы украинской экономики и отставание от Польши по национальному богатству в шесть раз.
Деньги эти паразитические экономическая система паразитическая и простые также уже стараются выудить в этой системе свою копеечку, пиджаки в Польшу, контрабанда из приграничных Бедронок, покупка безналоговой технгики в интеренет-магазинах и т.п.
Все круг замкнулся, это и есть система. Нежизнеспособная и ведущая в т.ч. к нестабильности нац валюты, ее невозможности окрепнуть по примеру польской и других стран восточной Европы, и к постыдному прозябанию на задворках мировой экономики.
Результат системы - Новопечерские Липки, Новые Петривцы и Конча Заспа с одной стороны, и бабулька ,которая просит отвесить 50-100 грам конфет в магазине сладости ,или взвесить два-три блинчика в магазине замороженных продуктов.
К сожалению, об этом не говорят по каналам и не пишут в СМИ,
только вот здесь на ветке можно порассуждать.
И то многие просто не поймут.
Здравствуйте . Знаете какие люди считаются нудными ? Это те, у которых спрашивают при встрече ...как дела ? ...а они начинают рассказывать все подробно ....
Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!! Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?