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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3642364336443645

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 216
ниже 23
7%
15
23.01-23.50
13%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
27
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10

  Сибарит написав:
  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?

Давайте будем терпимее.

Реально НУДНО его читать. Представьте, если каждый здесь будет длинно и нудно излагать свои мысли :roll: Кто ж против, если бы он писал ИНТЕРЕСНО или хотя бы ПРАВИЛЬНО, как Вы, например..
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10

  Сибарит написав:
  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?

Давайте будем терпимее.
Автор77 недавно признался, что он юрист. Это профессиональное.
Юрист - человек, который может написать десятистраничный текст и назвать его кратким (с)



Все таки надо отдать Вам должное !
Вы терпимее.
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