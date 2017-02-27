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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10
Сибарит написав: холява написав:
Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?
Давайте будем терпимее.
Реально НУДНО его читать. Представьте, если каждый здесь будет длинно и нудно излагать свои мысли
Кто ж против, если бы он писал ИНТЕРЕСНО или хотя бы ПРАВИЛЬНО, как Вы, например..
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10
Сибарит написав: холява написав:
Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?
Давайте будем терпимее.
Автор77 недавно признался, что он юрист. Это профессиональное.
Юрист - человек, который может написать десятистраничный текст и назвать его кратким (с)
Все таки надо отдать Вам должное !
Вы терпимее.
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