Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».
Вот толпа подумает, что курс пойдет вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.
А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.
А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они курс вниз.
Весёлые будут месяцы!
Мой совет: покупайте фьючерсы на марлевые повязки
а зачем фьючерсы на марлевые повязки? мы физику берём, кстати произведена в эпицентре эпидемии
s0v7a написав:Вітаюсь совсіма. Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку! 17:00 [@image@] А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть! ВО PS Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету. А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану Хай щастить!
вроде бы когда размещали была инфа,что менять не будут.пойдут напрямую на оплату долгов.Также эти деньги помогут пережить непростой первый квартал. Дело в том, что до конца марта наша страна должна выплатить около 2,2 миллиарда долларов старых долгов.
- Эти деньги будут лежать в резервах и оплатят ими мартовские выплаты, - уверен экономист Даниил Монин. - По идее, они на рынок межбанка попасть не должны вообще.