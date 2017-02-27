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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3643364436453646>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 217
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
27
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:10

  Сибарит написав:
  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!
Вы что, не можете коротко сформулировать свои мысли ?

Давайте будем терпимее.
Автор77 недавно признался, что он юрист. Это профессиональное.
Юрист - человек, который может написать десятистраничный текст и назвать его кратким (с)



Все таки надо отдать Вам должное !
Вы терпимее.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:48

можно очень просто Автор 77 словоблуд, это мягко...
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
dmetr
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:52

  BenDover написав:
  BenDover написав:А теперь следите за руками...

Сейчас засветили 7-ми летки на конец января. Народ у нас же аналитик ещё тот и теперь «знает», что доллар должен подешеветь перед заходом мистических нерезидентов под эти 7-ми летки. И «нерезидентов» не смущает, что валюта этой страны может скакануть на 7% за день. С яйцами такие «нерезиденты».

Вот толпа подумает, что курс пойдет вниз (и сольются под это дело), а они его вверх. Ведь понятно, что курс у нас ручной.

А нерезидентов - нет. Они виртуальные. Придумали себе оправдание фактора понижения курса. Иначе других объективных факторов нет.

А следующие 7-ми летки сыграют как надо, но народ теперь побежит покупать. И купит задорого, а они курс вниз.

Весёлые будут месяцы!

Мой совет: покупайте фьючерсы на марлевые повязки

а зачем фьючерсы на марлевые повязки? мы физику берём, кстати произведена в эпицентре эпидемии :shock:

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:55

  dmetr написав:можно очень просто Автор 77 словоблуд, это мягко...

зате не ср.колиз.. 8) не знаю, що гірше..
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:57

  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма. Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку! 17:00 [@image@] А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть! ВО PS Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету. А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану Хай щастить!

вроде бы когда размещали была инфа,что менять не будут.пойдут напрямую на оплату долгов.Также эти деньги помогут пережить непростой первый квартал. Дело в том, что до конца марта наша страна должна выплатить около 2,2 миллиарда долларов старых долгов.

- Эти деньги будут лежать в резервах и оплатят ими мартовские выплаты, - уверен экономист Даниил Монин. - По идее, они на рынок межбанка попасть не должны вообще.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:03

Сегодня ПДВ налили на 2 960,8 млн гривень

С начала месяца было выплачено 13,180 млрд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:13

  Corpocrator написав:Половину свободной гривны закинул на счет до востребования под 14%

Половину в доллар по 24,5

А НАМ це ТАК Цікаво :mrgreen:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 27 січ, 2020 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!

А что там читать?
30 заповедей жлоба?
Как ЗЕлено-весело стало жить?
И тут же как всё пропало?
komp
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:18

  komp написав:
  холява написав:Простите меня , но ТААААК нудно Вас читать !!!!

А что там читать?
30 заповедей жлоба?
Как ЗЕлено-весело стало жить?
И тут же как всё пропало?



Ну, на самом деле, не так уж и плохо выглядят его субъективные мысли , Но ТААААААК ТЯЖЕЛО ЧИТАТЬ !
Еще раз Прошу у АВТОРА 77 Прощения.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:20

холява

Я его давно не читаю.
Живите своим умом!
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