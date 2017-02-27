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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:35
Живите своим умом!
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:50
Самое удивительное, что случилось сегодня, так это то, что сильнее всего упали акции казиношных компаний …
Если они считают, что казиношники самые большие трусы и больше всех испугались их коронавирусов, то глубоко заблуждаются. Я готовлюсь к командировке в теплые края с высокой концентрацией казино и меня это ни капельки не остановит. Наоборот. В смутные времена количество и размер выигрышей увеличиваются. Это закон и статистика.
Настало наше время. Время играть.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:53
сегодня все тв каналы активно говорят про китайский вирус.
но, главное начали говорить, что эта беда для всей экономики мира и особенно в зоне финанс.кризиса - украина.
а значит возможна опять паника среди населения и начнут, кто что покупать. кто маски, кто продукты, а кто дол.и золото.
одним словом в ближ.дни в стране всё пойдёт вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55
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