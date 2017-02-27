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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3643364436453646

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 217
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
27
25.01-25.5
16%
34
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:35

Пошли платежи в бюджет. В пятницу перечислили 8,650 млрд, ПДВ вернули в пятницу 2,4 млрд


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:50

Самое удивительное, что случилось сегодня, так это то, что сильнее всего упали акции казиношных компаний … :shock:
Если они считают, что казиношники самые большие трусы и больше всех испугались их коронавирусов, то глубоко заблуждаются. :D Я готовлюсь к командировке в теплые края с высокой концентрацией казино и меня это ни капельки не остановит. Наоборот. В смутные времена количество и размер выигрышей увеличиваются. Это закон и статистика.
Настало наше время. Время играть. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:51

zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...
xsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:53

сегодня все тв каналы активно говорят про китайский вирус.
но, главное начали говорить, что эта беда для всей экономики мира и особенно в зоне финанс.кризиса - украина.
а значит возможна опять паника среди населения и начнут, кто что покупать. кто маски, кто продукты, а кто дол.и золото.
одним словом в ближ.дни в стране всё пойдёт вверх. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55

  xsh написав:zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...

И что же будет? :)
Captain Obvious
 
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