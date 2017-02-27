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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 20:50
Самое удивительное, что случилось сегодня, так это то, что сильнее всего упали акции казиношных компаний …
Если они считают, что казиношники самые большие трусы и больше всех испугались их коронавирусов, то глубоко заблуждаются.
Я готовлюсь к командировке в теплые края с высокой концентрацией казино и меня это ни капельки не остановит. Наоборот. В смутные времена количество и размер выигрышей увеличиваются. Это закон и статистика.
Настало наше время. Время играть.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:51
zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...
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xsh
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:53
сегодня все тв каналы активно говорят про китайский вирус.
но, главное начали говорить, что эта беда для всей экономики мира и особенно в зоне финанс.кризиса - украина.
а значит возможна опять паника среди населения и начнут, кто что покупать. кто маски, кто продукты, а кто дол.и золото.
одним словом в ближ.дни в стране всё пойдёт вверх.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55
xsh написав:
zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...
И что же будет?
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Captain Obvious
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:08
Кстати, упали цены и на авиабилеты. Ловите момент. На весенне-летний период можно выгодно запастись. Мне звонила авиакомпания и предлагали слетать моим излюбленным маршрутом со скидкой 30%.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:12
вирус передаётся через бумагу. а именно больше всего через дол.и евро
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:13
В пятницу? Известно что.
Я еще подумал, что два банковских дня подряд по 50 - это слишком.
Слава богу, ошибся)
Сегодня наоборот налил 20+
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antey1969
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:18
Captain Obvious написав: xsh написав:
zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...
И что же будет?
Если курс под давлением падения гривневой ликвидности в пользу бюджетных платежей растет, то со снятием давления - ракета. Ну, или НБУ залъет зеленым, что не факт.
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xsh
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:22
antey1969 написав:
В пятницу? Известно что.
Я еще подумал, что два банковских дня подряд по 50 - это слишком.
Слава богу, ошибся)
Сегодня наоборот налил 20+
интересно, а где же валюта перед завтрашним аукционом..или кина не будет
как там на мешках с бумагой сидится?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Moneta
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:31
Moneta написав:
как там на мешках с бумагой сидится?
Чудово, з 2016 року на депозитах. Безвтратний курс, враховуючи капіталізацію, здатні за чотири роки порахувати? Напевне ні!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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