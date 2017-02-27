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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36443645364636473648>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 218
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
27
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:50

Самое удивительное, что случилось сегодня, так это то, что сильнее всего упали акции казиношных компаний … :shock:
Если они считают, что казиношники самые большие трусы и больше всех испугались их коронавирусов, то глубоко заблуждаются. :D Я готовлюсь к командировке в теплые края с высокой концентрацией казино и меня это ни капельки не остановит. Наоборот. В смутные времена количество и размер выигрышей увеличиваются. Это закон и статистика.
Настало наше время. Время играть. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:51

zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...
xsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:53

сегодня все тв каналы активно говорят про китайский вирус.
но, главное начали говорить, что эта беда для всей экономики мира и особенно в зоне финанс.кризиса - украина.
а значит возможна опять паника среди населения и начнут, кто что покупать. кто маски, кто продукты, а кто дол.и золото.
одним словом в ближ.дни в стране всё пойдёт вверх. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:55

  xsh написав:zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...

И что же будет? :)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:08

Кстати, упали цены и на авиабилеты. Ловите момент. На весенне-летний период можно выгодно запастись. Мне звонила авиакомпания и предлагали слетать моим излюбленным маршрутом со скидкой 30%. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:12

вирус передаётся через бумагу. а именно больше всего через дол.и евро :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:13

  Игорь написав: :) так что там в итоге то было ? :)

В пятницу? Известно что.
Я еще подумал, что два банковских дня подряд по 50 - это слишком.
Слава богу, ошибся)
Сегодня наоборот налил 20+
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:18

  Captain Obvious написав:
  xsh написав:zzzzzz
что же будет с курсом после платежей в бюджет? мамамия...

И что же будет? :)

Если курс под давлением падения гривневой ликвидности в пользу бюджетных платежей растет, то со снятием давления - ракета. Ну, или НБУ залъет зеленым, что не факт.
xsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:22

  antey1969 написав:
  Игорь написав: :) так что там в итоге то было ? :)

В пятницу? Известно что.
Я еще подумал, что два банковских дня подряд по 50 - это слишком.
Слава богу, ошибся)
Сегодня наоборот налил 20+


интересно, а где же валюта перед завтрашним аукционом..или кина не будет :?: как там на мешках с бумагой сидится? :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 21:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:как там на мешках с бумагой сидится?

Чудово, з 2016 року на депозитах. Безвтратний курс, враховуючи капіталізацію, здатні за чотири роки порахувати? Напевне ні!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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