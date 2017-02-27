Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07

холява



Холява - ну это ж не совсем нормально так цепляться,имея кнопку "игнор".

Для таких случаев как раз администрация эту кнопку придумала.



Будьте мужиком,попросил же вас по человечески.

Зачем на валютной ветке многостраничная грязь с троллингом.



Думал о вас лучше,поэтому и не отвечал,

а по человечески попросил в "приват".

Ну ошибся,не знал с кем имею дело.



А читать тот флуд и троллинг

весь вечер причем,

который именно с вашей подачи подхватило несколько человек - это с вашей точки зрения интеллигентность ?



Вы считаете это порядочным, когда форум с сотнями участников, а всего пять-шесть человек (один и те же все время) вместо кнопки игнор постоянно "лайкают" троллинг.



Я вот всегда поступал порядочно ,и ни разу не поддерживал троллинг в т.ч. и в вашу сторону пару дней назад.



Воспитанные культурные люди просто так себя ведут.