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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 21:36
Сибарит
Сибарит - зачем занимаетесь самоистязанием, нудное у вас развлечение,вычитывать мои сообщения, и "лайкать" всех подряд месяцами ,кто их троллит.
Для таких случаев администарция форума придумала волшебную кнопку.
А если эта кнопка не используется, то это не совсем понятная модель поведения.
Тем более смешно наблюдать - это лайки от одних и тех же десяти участников
Реально самоистязание
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 27 січ, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:41
Василь-Рівне написав: Moneta написав:
как там на мешках с бумагой сидится?
Чудово, з 2016 року на депозитах. Безвтратний курс, враховуючи капіталізацію, здатні за чотири роки порахувати? Напевне ні!
около 60% вышло, если до конца этого года досидите. это минус налоги и с учетом максимальных ставок по рынку. 39.2/$ будет без потерь. только я не верю, что остановимся на этой цифре, если ракета таки выйдет на орбиту.
слишком уж много необеспеченной эмиссии (=овгз) соросята напечатали.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:44
fin написав:
Ну и где эти советчики, которые предлагали не спешить покупать доллар па24? С такими темпами можно и до 26 добраться за неделю!
Та Володька в себе в Бердичеві на базарі в ларьку сидить... Будете проїздом заїдете... Може виручку йому зробите!
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:44
zzzzzz написав:холява
Я его давно не читаю.
Вот в чем отличие адекватного человека (zzzzzz)
Благодарность и "плюсик"
Адекватный человек не занимается самоистязанием
месяцами и просто ставит в игнор и не занимается троллингом на ветке про валюту.
Тем более троллит один и тот же постоянный десяток человек,прикольно.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 27 січ, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:44
Василь-Рівне написав:
Чудово, з 2016 року на депозитах. Безвтратний курс, враховуючи капіталізацію, здатні за чотири роки порахувати? Напевне ні!
Что-то паникёры под вечер повылазили,как им хорошо ненавидеть гривну и всё украинское.
А потом говорят,что во власти клоуны,может с себя начнут?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:49
Moneta написав:
только я не верю, что остановимся на этой цифре 39.2/$, если ракета таки выйдет на орбиту.
Велика мрія маленького віслючка, це я про казочку, як що шо
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 21:51
Завтра ждите еще одну бімбу под рынки. Завтра Трамп озвучит свой мирный план по Ближнему Востоку. Если грубо наедет на бородатых аятолл, то на рынках опять повышенная боевая готовность.
Проследите череду событий - Иран, импичмент, фаза А с Китаем, коронавирус, принуждение к миру на БВ ...
Все это сжатие рынка для большого рывка в дальнейшем … Когда? Тогда, когда это будет позитивом для выборов. Рывок какой? На 10 тыщ единиц по Дау Джонсу, как обещал нам Трамп в Давосе.
Короче, пару неделю вас попугают. Но потом все наладится и даже существенно улучшится.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:02
komp
Зачем политику приплетаете на валютной ветке.
Да будьте вы мужиком,
в конце то концов,
поставьте функцию "игнор",
не занимаейтесь самоистязанием месяцами причем.
Нет ну реально, всего лишь десяток участников форума,нет даже меньше, пол-десятка одних и тех же,
и вместо кнопки "игнор",
каждые пару дней :
"знов за рибу гроші".
Не надоело?
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 27 січ, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:03
Автор77 написав:Сибарит
Сибарит - зачем занимаетесь самоистязанием, нудное у вас развлечение,вычитывать мои сообщения, и "лайкать" всех подряд месяцами ,кто их троллит.
Для таких случаев администарция форума придумала волшебную кнопку.
А если эта кнопка не используется, то это не совсем понятная модель поведения.
Тем более смешно наблюдать - это лайки от одних и тех же десяти участников
Реально самоистязание
То есть , заставлять читать ВАШИ опусы -это нормально, а ИСПОВЕДЬ о написанном Вами -это "вычитывать".
Поверьте, читать ВАШИ опусы -это то еще развлечение .
Почему Вы думаете , что Ваши мысли являются аксиомой ?
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:07
холява
Холява - ну это ж не совсем нормально так цепляться,имея кнопку "игнор".
Для таких случаев как раз администрация эту кнопку придумала.
Будьте мужиком,попросил же вас по человечески.
Зачем на валютной ветке многостраничная грязь с троллингом.
Думал о вас лучше,поэтому и не отвечал,
а по человечески попросил в "приват".
Ну ошибся,не знал с кем имею дело.
А читать тот флуд и троллинг
весь вечер причем,
который именно с вашей подачи подхватило несколько человек - это с вашей точки зрения интеллигентность ?
Вы считаете это порядочным, когда форум с сотнями участников, а всего пять-шесть человек (один и те же все время) вместо кнопки игнор постоянно "лайкают" троллинг.
Я вот всегда поступал порядочно ,и ни разу не поддерживал троллинг в т.ч. и в вашу сторону пару дней назад.
Воспитанные культурные люди просто так себя ведут.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 27 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 2 разів.
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