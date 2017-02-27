Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 22:11
Libo Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.
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ryabchenko2
в Пон 27 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:12
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:24
Автор77 написав: холява
Холява - ну это ж не совсем нормально так цепляться,имея кнопку "игнор".
Для таких случаев как раз администрация эту кнопку придумала.
Будьте мужиком,попросил же вас по человечески.
Зачем на валютной ветке многостраничная грязь с троллингом.
Думал о вас лучше,поэтому и не отвечал,
а по человечески попросил в "приват".
Ну ошибся,не знал с кем имею дело.
А читать тот флуд и троллинг
весь вечер причем,
который именно с вашей подачи подхватило несколько человек - это с вашей точки зрения интеллигентность ?
Я не цепляюсь .
Раз Вы пишите , то рассчитываете на ответ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(может внимание обратите на кнопки под сообщением)
Когда ответили Вам честно , Вы обижаетесь .
Понимаете , Я читаю ВСЕ.
Невозможно понять что пишет кто то , не читая до конца мысли пишущего.
Может так дойдет. ???
Да , ...и вот еще
Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год
https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/27/nov ... s-tret-god
Можете прокомментировать ?
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холява
в Пон 27 січ, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27
холява написав:
Понимаете , Я читаю ВСЕ.
Хіба є пацієнти-графомани? Балаболки-психи норма, а от графомани?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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