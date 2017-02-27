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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3645364636473648

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 218
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
12%
27
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
6%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:11

Libo

Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.
Востаннє редагувалось ryabchenko2 в Пон 27 січ, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Почему Вы думаете
думаю теория лайков https://invodigital.com/blog/article/11 ... iya-lajkov
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:24

  Автор77 написав:холява

Холява - ну это ж не совсем нормально так цепляться,имея кнопку "игнор".
Для таких случаев как раз администрация эту кнопку придумала.

Будьте мужиком,попросил же вас по человечески.
Зачем на валютной ветке многостраничная грязь с троллингом.

Думал о вас лучше,поэтому и не отвечал,
а по человечески попросил в "приват".
Ну ошибся,не знал с кем имею дело.

А читать тот флуд и троллинг
весь вечер причем,
который именно с вашей подачи подхватило несколько человек - это с вашей точки зрения интеллигентность ?



Я не цепляюсь .



Раз Вы пишите , то рассчитываете на ответ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(может внимание обратите на кнопки под сообщением)


Когда ответили Вам честно , Вы обижаетесь .

Понимаете , Я читаю ВСЕ.
Невозможно понять что пишет кто то , не читая до конца мысли пишущего.
Может так дойдет. ???

Да , ...и вот еще
Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год
https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/27/nov ... s-tret-god
Можете прокомментировать ?
Востаннє редагувалось холява в Пон 27 січ, 2020 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Понимаете , Я читаю ВСЕ.

Хіба є пацієнти-графомани? Балаболки-психи норма, а от графомани?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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