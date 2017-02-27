Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.
Фактически, про..б Ирака - это одно, но Турция - это просто геополитическое поражение США.
ryabchenko2 написав: Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.
Я тебя умоляю … Ты веришь этим словесным обещаниям уйти? Ты же сам небось каждый день обещаешь жене больше не пить и после работы сразу домой. Так и они. Не за тем Америка куда-то влазит, чтоб потом оттуда уйти. Быть всюду и везде - это историческая миссия Америки. А что касается БВ, то пока там будет существовать государство Израиль, до тех пор там непременно будет присутствовать Америка. Трамп пообещал оттуда уйти, а через несколько дней уже перебросил туда 82-ю воздушно-десантную дивизию. Так дальше и будут "уходить" ...
s0v7a написав:Вітаюсь совсіма. Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку! 17:00 [@image@] А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть! ВО PS Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету. А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану Хай щастить!
вроде бы когда размещали была инфа,что менять не будут.пойдут напрямую на оплату долгов.Также эти деньги помогут пережить непростой первый квартал. Дело в том, что до конца марта наша страна должна выплатить около 2,2 миллиарда долларов старых долгов.
- Эти деньги будут лежать в резервах и оплатят ими мартовские выплаты, - уверен экономист Даниил Монин. - По идее, они на рынок межбанка попасть не должны вообще.
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.