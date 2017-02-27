Додано: Пон 27 січ, 2020 22:43

ryabchenko2 написав:

Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока. Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.

Я тебя умоляю …Ты веришь этим словесным обещаниям уйти?Ты же сам небось каждый день обещаешь жене больше не пить и после работы сразу домой.Так и они.Не за тем Америка куда-то влазит, чтоб потом оттуда уйти. Быть всюду и везде - это историческая миссия Америки. А что касается БВ, то пока там будет существовать государство Израиль, до тех пор там непременно будет присутствовать Америка.Трамп пообещал оттуда уйти, а через несколько дней уже перебросил туда 82-ю воздушно-десантную дивизию.Так дальше и будут "уходить" ...