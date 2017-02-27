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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3645364636473648>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 219
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
5%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:24

[quote="4854301:Автор77"][b]
Дефицит бюджета Украины вырос на треть за год
https://ru.slovoidilo.ua/2020/01/27/nov ... s-tret-god
Можете прокомментировать ?
Востаннє редагувалось холява в Пон 27 січ, 2020 22:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:32

  ryabchenko2 написав:Libo

Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.

Фактически, про..б Ирака - это одно, но Турция - это просто геополитическое поражение США.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:43

  ryabchenko2 написав:
Капитан, самолет ВВС, который талибы, якобы, приземлили в Афганистане - тоже часть позитива? Думаю, Вы значительно преувеличиваете возможности вашего Трампа. И его возможность играть в глобальном масштабе. Так понимаю, если бы не пиз..юлины со стороны пентангона он бы уже ушел с Сирии. И со всего Ближнего Востока.


Я тебя умоляю … :?
Ты веришь этим словесным обещаниям уйти? :roll:
Ты же сам небось каждый день обещаешь жене больше не пить и после работы сразу домой. :oops:
Так и они.
Не за тем Америка куда-то влазит, чтоб потом оттуда уйти. Быть всюду и везде - это историческая миссия Америки. А что касается БВ, то пока там будет существовать государство Израиль, до тех пор там непременно будет присутствовать Америка. :!:
Трамп пообещал оттуда уйти, а через несколько дней уже перебросил туда 82-ю воздушно-десантную дивизию.
Так дальше и будут "уходить" ... 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:44

Так как же ж завтрашние семилетки? Совсем ничего нерезы не продадут?
Или грн под них уже на коррсчетах?
Востаннє редагувалось дарий в Пон 27 січ, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:52

  дарий написав:Так как же ж завтрашние семилетки? Совсем ничего нерезы не продадут?


Та как ?


...и курс шатали , и межбанк загнали под небеса в надежде чтобы слились по лучшему курсу ...., а вот "улица " не среагировала .

Теперь ждем (по крайней мере -Я ), что НБУ скупит все , они же не глупые !
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:53

  Яша написав:
  s0v7a написав:Вітаюсь совсіма. Я з ранку писав що вже тиждень інкасація готівку виймає з ринку! 17:00 [@image@] А проте, то все наслідки короновірусу! Захисні активи ростуть! ВО PS Може хто знає, як сьогоднізашедші 1,25 млрд. євро на гривню мінять будуть? Через міжбанк, чи якось напряму в НБУ, бо то гроші для бюджету. А бюджет у нас в гривні. Як запобігти надлишку пропозиції євро на міжбану Хай щастить!

вроде бы когда размещали была инфа,что менять не будут.пойдут напрямую на оплату долгов.Также эти деньги помогут пережить непростой первый квартал. Дело в том, что до конца марта наша страна должна выплатить около 2,2 миллиарда долларов старых долгов.

- Эти деньги будут лежать в резервах и оплатят ими мартовские выплаты, - уверен экономист Даниил Монин. - По идее, они на рынок межбанка попасть не должны вообще.

*Відправлено з Чату



Вітаюсь совсіма.
А що, у нас виплати в євро?

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 27 січ, 2020 23:01, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 22:55

Не простой это грипп в Китае. Люди теряют сознание и падают на улицах.




Новые результаты по наблюдению за эпид. ситуацией:

*среднее время инкубационного периода 4,8 дня
*среднее время от первых сиптомов до изоляции - 2,9 дня
Почти 7 дней инфицированный может быть источником распространения вируса
andrein
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:07

andrein рядом ветка профилактики вирусов Коронавирус в Китае
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:15

  Игорь Алексеевич написав:вирус передаётся через бумагу. а именно больше всего через дол.и евро :P

И только родненькая гривна стойкая к этой заразе!
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:29

  escobar написав:
  Игорь Алексеевич написав:вирус передаётся через бумагу. а именно больше всего через дол.и евро :P

И только родненькая гривна стойкая к этой заразе!

як там ваш прихований ведмежий дівер поживає? ;)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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