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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3645364636473648

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 219
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
14%
30
24.01-24.5
19%
41
24.51-25.0
13%
28
25.01-25.5
16%
35
25.51-26
5%
12
выше 26
14%
30
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 23:51

  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:
  Игорь Алексеевич написав:вирус передаётся через бумагу. а именно больше всего через дол.и евро :P

И только родненькая гривна стойкая к этой заразе!

як там ваш прихований ведмежий дівер поживає? ;)

Корчится в конвульсиях, сраженный китайскими короновирусом :roll:
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:08

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:
  escobar написав:И только родненькая гривна стойкая к этой заразе!

як там ваш прихований ведмежий дівер поживає? ;)

Корчится в конвульсиях, сраженный китайскими короновирусом :roll:

тобто про корекцію після затяжного вемежатніка у вас думок ще немає?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:12

  TylerTruman_ написав:тобто про корекцію після затяжного вемежатніка у вас думок ще немає?

Непрекращающаяся глобальная коррекция строго вверх, без малейших откатов, на минимальных объемах торгов?
Ну, такое себе...
escobar
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 00:51

  escobar написав:
  TylerTruman_ написав:тобто про корекцію після затяжного вемежатніка у вас думок ще немає?

Непрекращающаяся глобальная коррекция строго вверх, без малейших откатов, на минимальных объемах торгов?
Ну, такое себе...

"глобальна" - зайве слово, по величині відкату питання відкрите, ... на рахунок об'ємів (якщо МБ маєте на увазі), в ТА поширена умова низьких об'ємів перед зміною тренду, чи виходу із фігури, начасі, наприклад, вийшли із нисхідного каналу ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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