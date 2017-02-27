Корчится в конвульсиях, сраженный китайскими короновирусом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 січ, 2020 23:51
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:08
тобто про корекцію після затяжного вемежатніка у вас думок ще немає?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:12
Додано: Вів 28 січ, 2020 00:51
"глобальна" - зайве слово, по величині відкату питання відкрите, ... на рахунок об'ємів (якщо МБ маєте на увазі), в ТА поширена умова низьких об'ємів перед зміною тренду, чи виходу із фігури, начасі, наприклад, вийшли із нисхідного каналу ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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